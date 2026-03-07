Proyectan construir en Colón un frigorífico con perfil exportador

La propuesta fue analizada este viernes durante una reunión estratégica encabezada por el presidente y CEO de la firma, Jorge Miranda Peet, quien junto a su equipo de colaboradores evaluó distintos aspectos técnicos vinculados al proyecto denominado “Planta Frigorífico Ciclo 2 BEEF JM EXPORT”.

El encuentro se llevó a cabo en uno de los hoteles más importantes de la ciudad y tuvo como eje principal revisar los detalles técnicos de la obra que se proyecta construir en un predio destinado a la iniciativa.

Análisis técnico del proyecto

Durante la reunión se abordaron aspectos constructivos, requerimientos operativos y las condiciones necesarias para que la futura planta pueda cumplir con los estándares exigidos para la exportación de carne.

Según se indicó a 7Paginas, el objetivo es garantizar que la infraestructura y los procesos productivos se ajusten a las normativas que rigen para este tipo de establecimientos.

Si bien desde la Municipalidad de Colón ya mantuvieron un primer contacto con el ejecutivo de la empresa, los participantes del encuentro coincidieron en que aún no corresponde avanzar con una reunión formal con las autoridades locales hasta confirmar que el predio seleccionado cumple con todos los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación.

Impacto en la región

El proyecto BEEF JM EXPORT es considerado por sus impulsores como una iniciativa de gran relevancia para Entre Ríos y la región del nordeste argentino, ya que permitiría potenciar la cadena de suministro cárnica y ampliar las posibilidades de comercialización en mercados externos.

Además, desde la empresa señalaron que la mano de obra que se empleará en la planta —tanto calificada como no calificada— será exclusivamente del ejido de la ciudad de Colón, lo que representaría un impacto positivo en la generación de empleo local.

Con este proceso de evaluación técnica, la firma Power Trading JM LLC busca avanzar de manera planificada en el desarrollo del proyecto, priorizando el cumplimiento de las normativas vigentes y consolidando una iniciativa orientada a la producción agroindustrial con destino a la exportación.