Proyectan extender la peatonal en Concordia

Según se informó a 7Paginas, este primer paso se enmarca en el Programa de Revitalización Urbana – Proyecto Peatonal y contempla la ampliación de la peatonal actual a modo de prueba piloto. La iniciativa se desarrollará de manera previa a la conformación de la Comisión Mixta, prevista en la ordenanza que creó el Centro Comercial a Cielo Abierto a fines de 2025, la cual tendrá a su cargo la aprobación de proyectos de inversión, el control del uso del fondo específico y la publicación de informes de gestión.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, explicó que el relevamiento apunta a “la realización de una intervención y extensión de la peatonal, en el tramo comprendido entre la finalización de la actual y hasta calle 3 de Febrero”. Además, señaló que esta información fue compartida con el Centro de Comercio como parte del inicio de un trabajo conjunto para consolidar en Concordia el concepto de Centro Comercial a Cielo Abierto.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, detalló que el proyecto prevé “la instalación de una serie de módulos conformados por bancos, cartelería, arbolado en macetas e iluminación”, destacando que se trata de una intervención de carácter reversible, pensada como una experiencia piloto de cara al futuro.

En tanto, el arquitecto Daniel Vera, jefe del Departamento de Urbanismo Táctico, indicó que la propuesta está diseñada para transformar este sector en peatonal durante los fines de semana, mediante un trabajo articulado entre distintas áreas municipales y el sector privado, con el objetivo de generar beneficios tanto para comerciantes como para la comunidad en general.

De la reunión participaron también el presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, Adrián Lampazzi, y el vicepresidente de la entidad y delegado ante la CAME, Jorge Villalta.

Resultados del relevamiento

El relevamiento fue realizado por la Dirección Comunitaria del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (INVyTAM), junto al equipo territorial de la Secretaría de Desarrollo Humano, y tuvo carácter consultivo. El objetivo fue conocer las percepciones de los actores comunitarios sobre las problemáticas y potencialidades del área involucrada en el proyecto.

En total se realizaron 77 encuestas, principalmente sobre calle Entre Ríos y en calles transversales como Urdinarrain, Estrada, Vélez Sarsfield, Güemes y Saavedra, entre otras.

De los resultados obtenidos, el 77% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con la extensión del uso peatonal durante los días sábados y domingos, considerando que la medida traerá beneficios para el sector comercial de la ciudad. Asimismo, el 69% opinó que la ciudadanía se apropiará, utilizará y disfrutará de las intervenciones propuestas en el marco del proyecto urbano.