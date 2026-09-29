Proyectarán imágenes inéditas de Salto Grande y la antigua Federación

La historia de Salto Grande y de la vieja ciudad de Federación volverá a cobrar vida en una actividad abierta a toda la comunidad de Concordia, donde se podrán observar imágenes que permanecieron durante décadas fuera de circulación pública.

Segun lo indicado a 7Paginas, el encuentro será organizado por la Resp.·. Log.·. Utopía N° 713 y tendrá lugar el próximo 1 de octubre, a las 20:30, en el Museo Provincial de la Imagen, ubicado en Buenos Aires 179, que gentilmente cedió sus instalaciones para la jornada.

Un registro único antes de que el río cambiara para siempre

Durante la actividad se proyectará “Rescate en Salto Grande”, un documental del realizador local Hugo Osvaldo Di Lauro, filmado originalmente en formato Super 8 y posteriormente digitalizado.

La producción recupera escenas de la vida cotidiana y de la sociabilidad vinculada al río Uruguay antes de la construcción de la represa de Salto Grande.

Uno de los principales atractivos del material son las imágenes inéditas del Salto y de la antigua ciudad de Federación, lugares que posteriormente quedaron bajo las aguas del lago artificial generado por la represa.

De esta manera, el documental constituye también un registro audiovisual de un territorio que ya no existe tal como fue conocido por sus habitantes.

El progreso, como tema de debate

Luego de la proyección se abrirá un espacio de intercambio con el público, tomando como disparador los 50 años de experiencia del lago artificial de Salto Grande y las consecuencias que tuvo su construcción sobre el territorio y las comunidades.

La propuesta apunta a reflexionar colectivamente sobre una pregunta que atraviesa toda la actividad: ¿qué entendemos por progreso?

La intención será poner en discusión no solamente los beneficios asociados a una obra de semejante magnitud, sino también las transformaciones sociales, territoriales y ambientales que produjo a lo largo de medio siglo.

La jornada será de acceso libre y está destinada a toda la comunidad, con la expectativa de generar un espacio de memoria, reflexión y debate a partir de imágenes que permiten volver la mirada hacia el paisaje y las ciudades que quedaron bajo las aguas.

La cita es el jueves 1 de octubre, a las 20:30, en el Museo Provincial de la Imagen de Concordia, Buenos Aires 179.