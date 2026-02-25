Prueba superada para el futuro Ente del Carnaval de Federación: la edición cerró con un superávit superior a los $137 millones

A través de un comunicado remitido a la redacción de 7Paginas, expresaron su satisfacción por el resultado obtenido y destacaron que el excedente será distribuido entre las tres comparsas participantes, en reconocimiento al trabajo, la inversión y el despliegue artístico que realizaron en cada noche de desfile.

“Estamos felices de compartir con toda la comunidad que el Carnaval Federaense cerró esta edición con un superávit positivo. Este éxito es el reflejo del esfuerzo, la pasión y el brillo que pusimos en cada noche”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que el balance completo se encuentra a disposición de la ciudadanía para garantizar la transparencia en la administración de los recursos, invitando a los vecinos a consultar el detalle de ingresos y egresos correspondientes a esta edición.

Cabe recordar que este año el municipio propuso que las tres comparsas asumieran la organización integral del evento. Si bien la comuna colaboró con el armado del corsódromo, la planificación y ejecución quedaron mayormente en manos de las agrupaciones, lo que marcó un paso clave hacia la conformación de un Ente organizador del carnaval, similar al modelo que funciona en otras ciudades de la provincia como Gualeguaychu y Concordia.

El resultado positivo no solo representa un respaldo económico, sino también una señal de que el esquema de autogestión puede consolidarse a futuro, fortaleciendo la sustentabilidad del Carnaval Federaense y garantizando su crecimiento en las próximas ediciones. Ahora resta saber, este jueves, cual será la comparsa ganadora.