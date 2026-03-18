Publicar tu propiedad online: qué incluir para venderla más rápido

El problema en estos casos no es la falta de exposición, sino de qué forma se muestra lo que se ofrece. No se trata de exagerar las virtudes ni de prometer algo que no se va a poder cumplir. Simplemente se trata de mostrar cada detalle de la mejor manera.

Las imágenes siguen siendo el primer punto de contacto. No hace falta una producción fotográfica que sea profesional, pero sí ciertos requisitos mínimos, como por ejemplo una buena iluminación, que los espacios estén ordenados y que las fotos seleccionadas hayan sido sacadas con algo de criterio. Las imágenes que tengan ambientes oscuros, encuadres torcidos o que se encuentren cargadas de objetos personales suelen generar un rechazo inmediato; incluso sin que el aviso llegue a leerse por completo.

Mostrar todos los ambientes también suma, incluso aquellos que no destacan. Al omitirlos no se mejora la percepción del inmueble; por el contrario, despierta dudas en aquella persona interesada. El aviso no reemplaza la visita, pero adelanta parte de la experiencia. En ese sentido, incluir alguna imagen del frente, del balcón o de la calle ayuda a contextualizar la propiedad y a la ubicación de quien está buscando en un determinado barrio o zona.

El precio es un valor fundamental de mucha importancia. Ninguna publicación, por más prolija que sea y con una gran cantidad de fotos de buena calidad, logra compensar un valor que está fuera de los márgenes del mercado. Cuando una propiedad se ubica muy por encima de opciones similares, el interés decae rápidamente. Antes de realizar una publicación, conviene mirar referencias reales y actuales. Los portales como Argenprop permiten ver qué se ofrece en la misma zona y en qué rangos se manejan los precios, algo clave para entender el contexto.

En la descripción también aparecen errores frecuentes. Existe un vicio de incorporar muchos adjetivos como por ejemplo “único”, “imperdible”, “excelente”; pero a la vez escasea la información concreta del inmueble. Para corregir esto, algo que funciona mejor es detallar cómo es la propiedad y en qué estado se encuentra: metros aproximados, distribución, orientación y antigüedad. Si hubo refacciones, conviene aclarar cuáles. Si no las hubo, también.

Algo similar ocurre con el edificio y su entorno. Los datos del valor de las expensas, los accesos de transporte público, detallar los servicios cercanos o las características del barrio donde está ubicado, ayuda a filtrar consultas. No es necesario escribir un testamento, pero sí detallar lo esencial para que los lectores puedan entender rápidamente si vale la pena avanzar.

Al publicar una propiedad online, se está invitando a aquellos interesados a poder conocerla. Si esa invitación es confusa, exagerada o incompleta, pierde fuerza. Mostrar el inmueble con honestidad, describir los datos de manera concreta y elegir un precio acorde dentro de la lógica del mercado actual, quizás no garantice una venta de manera inmediata, pero acorta el camino al éxito. Todo esto en un escenario donde la oferta es abundante, ya marca una diferencia importante.