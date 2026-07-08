Pueblo Viejo presenta una doble propuesta teatral para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno

Segun lo indicado a 7Paginas, la programación comenzará el sábado 11 de julio, a las 16 horas, con la presentación de «Pequeño Baúl Misterioso», una obra de Minuciosa Compañía Teatral especialmente pensada para las infancias y para disfrutar en familia.

Una aventura llena de juegos, música y valores

«Pequeño Baúl Misterioso» combina teatro, música en vivo y propuestas lúdicas e interactivas que invitan a los más pequeños a desarrollar la imaginación, compartir el juego, fortalecer la empatía y acercarse al folclore argentino.

La historia sigue las aventuras de dos payasas, completamente opuestas entre sí, y un músico que disfruta repartir canciones. Juntos deberán descubrir los secretos que esconde una misteriosa cajita perteneciente a una abuela, dando lugar a una divertida experiencia cargada de humor, música y enseñanzas.

El elenco está integrado por Mailen Niño, Leandro Medina y Eliana Altamirano, mientras que la dirección, el vestuario y la producción pertenecen a Minuciosa Compañía Teatral.

«La Libertad Miserable», una historia de lucha y esperanza

La programación continuará el domingo 12 de julio, a las 20 horas, con la presentación de «La Libertad Miserable», una obra dirigida y escrita por Fabián Nardini, recientemente distinguido con el Premio a la Trayectoria de la Provincia de Entre Ríos.

La pieza es protagonizada por Patricia Velzi y cuenta con producción sonora y musical de Diego Perichón, asistencia general de Sergio Calvo y fotografías de Santiago David.

La obra relata la historia de una mujer inmigrante que llega al puerto de Buenos Aires escapando de la Guerra Civil Española con la esperanza de comenzar una nueva vida. Sin embargo, descubrirá que el horror y la crueldad también pueden atravesar fronteras, en una puesta que invita a reflexionar sobre el desarraigo, la violencia y la búsqueda de libertad.

Entradas y promociones

Las entradas anticipadas para ambas funciones pueden reservarse comunicándose al 345-4244735. Además, la organización informó que existen promociones especiales para grupos de tres, cuatro o más personas.

Tanto las obras como la sala Pueblo Viejo cuentan con el acompañamiento del ConTIER (Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos), organismo que respalda el desarrollo y la difusión del teatro independiente en la provincia.