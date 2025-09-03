Pueblo Viejo recibe a Matu Venao con su show de stand up KATANGA

Un comediante con recorrido internacional

Matu Venao comenzó en la comedia en 2016 en Montevideo y desde entonces se ha mantenido en cartelera en teatros, televisión y radio. Su trayectoria lo llevó a recorrer escenarios de Costa Rica, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Chile y Argentina, consolidándose como uno de los humoristas emergentes más versátiles de la región.

El show: humor con canciones y mucha impronta personal

KATANGA combina monólogos de stand up con canciones breves interpretadas por el propio Venao en ukelele, en un recorrido que atraviesa su historia personal hasta la actualidad.

“Katanga es puro corazón y poco recurso. Katanga se da y se recibe. Porque a veces le damos Katanga a la tarjeta de crédito y después nos da Katanga cuando nos quiere cobrar. ¡Pero sobre todo, Katanga es lo que le están dando mientras leen esto!”, define el artista, quien promete una función cargada de humor, frescura e irreverencia.

Entradas a la venta

Las entradas anticipadas ya están disponibles en:

www.passline.com

(linktr.ee/puebloviejoconcordia)

Rock en las Venas (San Luis 623)

Pueblo Viejo (Alem 230)