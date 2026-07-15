Pueblo Viejo será sede de un seminario de teatro y presentará la obra «El Rastro»

Las actividades se desarrollarán el sábado 18 y domingo 19 de julio, convocando tanto a actores y estudiantes de teatro como al público en general.

Seminario de dramaturgia del intérprete

La primera actividad tendrá lugar el sábado 18 de julio a las 15 horas, con el Seminario – Laboratorio Escénico «Dramaturgia del intérprete», un espacio de entrenamiento, investigación y creación orientado a actores, actrices, bailarines, performers y personas vinculadas a las artes escénicas.

La propuesta plantea un laboratorio donde el entrenamiento se transforma en ensayo y el ensayo en una herramienta para la creación teatral. A partir del trabajo sobre el cuerpo, la acción y la presencia escénica, cada participante podrá desarrollar su propia dramaturgia como intérprete, fortaleciendo sus recursos expresivos y construyendo un lenguaje artístico personal.

El seminario estará a cargo de Toño López, actor chileno formado en la Compañía Teatro Luna de Valdivia, quien integró el Teatro Itinerante del Ministerio de Educación de Chile. Desde su radicación en Argentina, en el año 2000, ha desarrollado una amplia trayectoria como actor, creador de espectáculos unipersonales y docente de entrenamiento actoral en distintas provincias.

Las inscripciones y consultas pueden realizarse a los teléfonos 3454-187670 y 3454-244735.

Una historia de rebeldía llega al escenario

El domingo 19 de julio, a las 20 horas, Pueblo Viejo presentará la obra «El Rastro. Tras la huella de Isidro Velázquez», un unipersonal protagonizado por Toño López.

La pieza narra la historia de Isidro Velázquez, un trabajador y padre de familia que se convierte en el hombre más buscado de la Argentina. Perseguido incansablemente por la policía, encuentra en el monte su mejor refugio, donde utiliza su conocimiento del territorio para borrar sus huellas y desafiar a quienes intentan capturarlo.

La obra propone un recorrido por una historia atravesada por la rebeldía frente a la injusticia, la pobreza y la opresión, rescatando una figura popular que forma parte del imaginario del nordeste argentino.

La dramaturgia y dirección corresponden a Belisario Ruiz, mientras que las entradas anticipadas pueden reservarse comunicándose al 3454-244735. Además, la organización informó que existen promociones especiales para grupos de tres, cuatro o más personas.

Desde Pueblo Viejo destacaron a 7Paginas que la sala cuenta con el acompañamiento del ConTIER, fortaleciendo así la programación cultural independiente en la ciudad de Concordia.