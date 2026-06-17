Pueblo Viejo será sede en Concordia del cierre del 10° Festival Nacional de Teatro y Ciencia

Concordia se sumará este fin de semana a una de las propuestas culturales más originales del país. El próximo domingo 21 de junio, a las 20 horas, el Espacio Cultural Pueblo Viejo será escenario de la presentación de “Las Soñadoras, otra historia de la ciencia”, obra del grupo teatral La Escalera, de Puerto Madryn, en el marco de la décima edición del Festival Nacional de Teatro y Ciencia.

Según lo anticipado a 7Paginas, la función marcará un hecho destacado para la ciudad, ya que será la primera vez que Pueblo Viejo se incorpora como sede de este encuentro que une las artes escénicas con la divulgación científica y que este año celebra los 30 años del Museo Puerto Ciencia, dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Un festival que amplía sus fronteras

La décima edición del Festival Nacional de Teatro y Ciencia se desarrolla entre el 17 y el 21 de junio de 2026 y, por primera vez, extiende su programación más allá de Paraná, incorporando actividades en las ciudades de Viale y Concordia.

La propuesta busca acercar al público nuevas formas de vincularse con el conocimiento científico a través del lenguaje teatral, mediante funciones, talleres y espacios de intercambio que promueven la reflexión y el pensamiento crítico.

El cierre de esta edición tendrá lugar justamente en Concordia, con la presentación de una obra que ha recorrido gran parte del país y que ha sido reconocida en numerosos festivales nacionales e internacionales.

Una historia que rescata a las mujeres olvidadas de la ciencia

“Las Soñadoras, otra historia de la ciencia” es un unipersonal protagonizado por Maribel Bordenave, con dramaturgia y dirección de Cristian Palacios.

La obra pone el foco en figuras femeninas fundamentales para el desarrollo científico, cuyas contribuciones fueron invisibilizadas o minimizadas a lo largo de la historia. Entre ellas aparecen Cecilia Belville, Hedy Lamarr, Sophie Germain y Rosalind Franklin, entre otras mujeres que dejaron una huella profunda en distintos campos del conocimiento.

La protagonista, Pierina, es una mujer impulsada por la curiosidad y la necesidad de comprender el mundo. A través de objetos, inventos, proyecciones y recursos poéticos, reconstruye historias olvidadas y plantea preguntas que invitan al público a reflexionar sobre la ciencia, la memoria y la igualdad.

Definida por sus creadores como una obra profunda, amorosa, feminista y necesaria, la puesta combina sensibilidad artística y contenido educativo, logrando conectar con públicos diversos.

Una trayectoria destacada

La producción lleva más de 190 funciones realizadas en distintas localidades de Chubut, Santa Cruz, Córdoba, San Luis, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires.

Además, participó en reconocidos festivales nacionales e internacionales, entre ellos el Festival Internacional de El Calafate, Bahía Teatro, Pirologías, Monólogos al Viento, Festivalito de la ATTP, Nevadas, Labardarte y Teatrazo.

En mayo de 2025 fue seleccionada para representar a la provincia de Chubut en la Fiesta Nacional del Teatro, uno de los máximos encuentros escénicos del país.

Una gira nacional por tres provincias

La presencia de La Escalera en Entre Ríos forma parte de una gira nacional que se desarrolla entre el 15 y el 28 de junio y que incluye nueve localidades de tres provincias argentinas, con un total de once funciones.

La llegada a Concordia representa una de las últimas paradas de este recorrido, que encuentra en el Festival Nacional de Teatro y Ciencia un espacio ideal para seguir difundiendo una propuesta artística que pone en valor el aporte de las mujeres a la historia del conocimiento.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de la página web de Pueblo Viejo y también se encuentra disponible información sobre promociones comunicándose al teléfono 3454-244735.

La actividad cuenta con el acompañamiento del ConTIER y se espera una importante convocatoria para una función que promete unir emoción, historia, ciencia y teatro en una experiencia cultural diferente para el público concordiense.