¿Puede Pablo Bovino convertirse en el candidato del consenso del PJ en Concordia?

Aunque el Mundial de Fútbol concentra buena parte de la atención pública, en el ámbito político entrerriano la actividad no se detiene. El peronismo continúa moviendo sus fichas con reuniones y encuentros que empiezan a delinear el escenario electoral de 2027, tanto en el plano provincial como en el municipal.

En los últimos días, el denominado Peronismo Federal realizó un encuentro en Concepción del Uruguay, mientras que el sector que impulsa la candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof difundió una reunión por videoconferencia desarrollada en Paraná, marcando el rumbo de la discusión interna a nivel nacional.

Sin embargo, una de las principales batallas políticas se libra en Concordia, donde el Partido Justicialista busca definir la estrategia para intentar recuperar la intendencia que hoy conduce Francisco Azcué.

Una larga lista de aspirantes

Tal como anticipó 7Paginas en publicaciones anteriores, el PJ concordiense cuenta hoy con una amplia nómina de dirigentes con aspiraciones municipales.

Entre quienes poseen estructura política propia aparecen nombres como Ángel Giano, Marcelo Cresto y Armando Gay, mientras que también se menciona a Leticia Ponzinibbio (la esposa de Enrique), cuyo nombre suena para integrar una futura fórmula como candidata a viceintendenta.

En un segundo grupo se ubican dirigentes con menor estructura territorial, pero con importantes respaldos políticos, como Martín Santana y Pablo Bovino. A ellos se suman otros referentes que buscan posicionarse, entre ellos Javier Orduna, además de otros dirigentes que podrían comenzar a manifestar públicamente sus aspiraciones una vez concluido el Mundial.

La necesidad de evitar la fragmentación

Las primeras mediciones que manejan distintos sectores del justicialismo muestran un escenario competitivo frente al actual intendente Francisco Azcué, quien aparece como el principal dirigente a vencer en la próxima elección municipal.

Sin embargo, dentro del PJ existe una preocupación compartida: una interna con múltiples candidatos podría fragmentar el voto peronista y reducir considerablemente las posibilidades de recuperar el gobierno local.

Por ese motivo, comenzaron a intensificarse las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo político que permita presentar una candidatura unificada.

En ese contexto, comenzó a tomar fuerza el nombre del abogado Pablo Bovino, quien sería impulsado por el diputado nacional Guillermo Michel, quien promovería una construcción de consenso que reúna a los espacios vinculados al exgobernador Gustavo Bordet, Enrique Cresto, Ángel Giano y Armando Gay.

La intención sería conformar un frente interno con suficiente volumen político para evitar una dispersión de candidaturas y fortalecer al peronismo de cara a una eventual competencia electoral, por el momento, contra Marcelo Cresto quien se ha mostrado con fuerte respaldo de las bases.

Un interrogante abierto

No obstante, la posibilidad de un acuerdo todavía presenta importantes incógnitas. Una de ellas gira en torno a la posición que adoptará Ángel Giano, quien mantiene aspiraciones propias y forma parte del espacio político cercano al exgobernador Bordet y hasta incluso trabaja como asesor en la cámara de diputados del ex gobernador.

En ese escenario, las negociaciones recién comienzan y el objetivo de construir una candidatura de consenso dependerá de la capacidad de los distintos sectores para priorizar la unidad por encima de los proyectos individuales.

Mientras tanto, el tablero político concordiense continúa en movimiento y promete convertirse en uno de los focos centrales de la interna justicialista rumbo a las elecciones de 2027.