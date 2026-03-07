Puerta giratoria para delincuentes en Concordia: fue detenido por cuarta vez en el año y había recuperado la libertad 12 horas antes

El procedimiento ocurrió alrededor de las 5:20 de la mañana, cuando personal de la Comisaría Tercera que patrullaba la zona de calles Lavalle y Niez observó a un sujeto que, al advertir la presencia policial, comenzó a darse a la fuga.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el individuo escapó por el sector de las vías férreas llevando consigo elementos de dudosa procedencia. Los efectivos iniciaron un seguimiento que finalizó en el domicilio del sospechoso.

Al llegar al lugar, el hombre arrojó los objetos que transportaba, entre los que se encontraban una caña de pescar, una caja de herramientas y un cable alargador. Inmediatamente fue demorado y posteriormente aprehendido.

La fiscal de turno, Dra. Julia Rivoira, dispuso la aprehensión del individuo por el supuesto delito de receptación dolosa. Además, ordenó el secuestro de los elementos incautados para que sean restituidos a sus propietarios una vez que acrediten su pertenencia.

Cuatro detenciones en lo que va del año

De acuerdo a la información policial, el hombre detenido en este procedimiento había recuperado su libertad apenas el día anterior tras una detención previa, lo que eleva a cuatro las detenciones que registra en lo que va del año.

Tras el nuevo procedimiento, el sospechoso quedó nuevamente a disposición de la Justicia.

El caso vuelve a generar cuestionamientos sobre la reiteración de hechos delictivos cometidos por personas que recuperan rápidamente su libertad, una situación que distintos sectores de la comunidad consideran que impacta directamente en la seguridad y la tranquilidad del orden público en la ciudad.