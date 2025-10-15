Puerto Yeruá: el Club Social y Deportivo estrenó nueva iluminación en su sede

Según se informó a 7Paginas, la empresa instaló 19 reflectores LED en el predio, permitiendo que la institución deportiva y social pueda desarrollar actividades nocturnas en mejores condiciones.

Desde el club expresaron su agradecimiento por el trabajo realizado por el personal técnico de ENERSA, destacando además las gestiones de la referente local Valeria Wehren, quien articuló el pedido ante las autoridades de la empresa: el vicepresidente Manuel Troncoso y la gerenta de Responsabilidad Empresarial, Natalia Estrella Arroyo.

En diálogo con este medio, Wehren valoró la colaboración de todos los involucrados: “Agradezco la buena predisposición de la comisión directiva del club y al ministro Troncoso. Seguimos sumando más acciones para nuestro club, que hoy brilla más que nunca”, expresó.

Con esta mejora, el Club Social y Deportivo Puerto Yeruá consolida su papel como espacio de encuentro, deporte y comunidad, beneficiando a niños, jóvenes y familias de toda la localidad.