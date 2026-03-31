Puerto Yeruá en la agenda provincial: Manuel Troncoso recibió a la Asociación Artiguista para potenciar el legado histórico y social

Este lunes al mediodía, el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, encabezó un encuentro clave con las autoridades de la Asociación Artiguista de la Región de Salto Grande. Durante la reunión, el funcionario provincial brindó su respaldo a las diversas acciones territoriales que la organización desarrolla en la localidad de Puerto Yeruá.

El presidente de la asociación, Prof. Ruben Bonelli, presentó un detallado balance de lo realizado en 2025 y la agenda proyectada para este 2026, destacando el rol de la institución como nexo educativo y social en la comunidad.

Educación y Compromiso Social

Uno de los puntos más valorados por el ministro fue la entrega de las becas “Melchora Cuenca”, destinadas a egresados de la Escuela Secundaria “Aurora del Yeruá”. Asimismo, se destacó la importancia de las clases de apoyo brindadas durante diciembre y febrero, una herramienta fundamental para niños y jóvenes que no cuentan con recursos para costear profesores particulares.

En este marco, Troncoso felicitó especialmente a la Prof. Julieta Ferrer por la reciente jornada del Día Internacional de la Mujer, resaltando el valor de la «mujer líder que ayuda a otras a encontrar su camino y las alienta en sus desafíos».

Turismo e Historia: El Legado de Colonia Yeruá

El encuentro también sirvió para abordar proyectos de desarrollo regional:

Capacitación Turística: Se analizó la propuesta del Colegio de Profesionales de Turismo (COPROTUER) para fortalecer el rol de los guías locales capacitados en 2020.

Circuito Artigas: Se destacó la labor de seis años de la Asociación en la creación de conciencia sobre la belleza natural de la selva en galería, su flora y fauna, posicionándola como un destino referencial.

Museo Fotográfico a Cielo Abierto: Esta iniciativa, realizada junto a descendientes de colonos de la antigua Colonia Yeruá (finales del siglo XIX), captó el interés central del ministro.

Proyección Provincial

Ante la relevancia del rescate identitario, el ministro Troncoso se ofreció a mediar ante la Secretaría de Cultura de la Provincia para que el modelo de «secuencia de imágenes al aire libre» sea replicado en otros municipios. “Es una forma de dar valor al legado de los que nos precedieron y poner la historia al alcance de todos”, señaló el funcionario.

Al finalizar la reunión, Bonelli hizo entrega de la Memoria Institucional, donde se plasman todos los talleres, proyectos y capacitaciones que han convertido a la Asociación Artiguista en un pilar del desarrollo cultural en el departamento Concordia.

Con información de Asociación Artiguista de la Región de Salto Grande.

Redaccion de 7Paginas