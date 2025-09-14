Puerto Yeruá fue sede del 41° Congreso de la Confederación de Combatientes de Malvinas

Según supo 7Paginas, el encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Confederación, Ramón De León, veterano entrerriano, acompañado por el secretario Oscar Vázquez, excombatiente de Ituzaingó (Buenos Aires), y representantes de la Comisión Malvinas del Ministerio del Interior.

Durante la jornada se abordaron temas de gran relevancia para el colectivo de veteranos, entre ellos el programa impulsado por la Universidad Nacional de Lanús. En este marco, el veterano César Trejo expuso sobre la Formación Pedagógica Integral de la Causa Malvinas y Atlántico Sur, y presentó el proyecto “Voces de Malvinas”, un archivo oral de memorias con testimonios de sus protagonistas. También se manifestó la preocupación por diversos hechos que involucran el sentir soberano argentino sobre las islas.

Finalizadas las deliberaciones, los representantes de distintas provincias fueron agasajados con un almuerzo y pudieron disfrutar de la hospitalidad y las bondades naturales de Puerto Yeruá, que se consolidó como un punto de encuentro y memoria viva de la causa Malvinas.