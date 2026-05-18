Puerto Yeruá fue una fiesta del MTB: Labriola y Buenar se quedaron con la segunda fecha

El Campeonato Concordiense de Mountain Bike sumó un exitoso capítulo a su temporada al disputar la segunda fecha del calendario en la localidad de Puerto Yeruá. Bajo la organización de la Asociación Concordiense Amigos del MTB, la competencia reunió a un parque de casi 200 ciclistas inscriptos y una multitud de espectadores que acompañó a la vera del camino.

La prueba tuvo como epicentro la zona de la Rambla (bajada de lanchas), punto estratégico de largada y llegada para un exigente circuito de 10 kilómetros de extensión que combinó paisajes naturales con diversos grados de dificultad técnica.

La convocatoria no solo congregó a los máximos exponentes locales, sino que volvió a ratificar el alcance federal del campeonato con el arribo de delegaciones de diferentes localidades de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes y una numerosa comitiva proveniente de la República Oriental del Uruguay.

Finales electrizantes y dominio en la pista

En la rama femenina, la definición mantuvo en vilo a todos los presentes. La concordiense Belén Labriola se quedó con el escalón más alto del podio tras un cierre cabeza a cabeza y prácticamente sin diferencias con Marina Müller, completando las 3 vueltas estipuladas.

Por el lado de los caballeros, el representante de Villaguay, Maximiliano Buenar, impuso un ritmo demoledor desde el inicio y logró cruzar la meta en solitario, sellando una victoria por amplio margen sobre sus inmediatos perseguidores.

Para ver resultados completos: https://www.cronomet.com.ar/res.php?res=mtb2026-2

Con informacion de prensa Amigos del MTB

Redaccion de 7Paginas