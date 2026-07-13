Puerto Yeruá impulsa la creación de su propio cuartel de Bomberos Voluntarios

La iniciativa tomó mayor impulso luego del reciente incendio de una vivienda en Puerto Yeruá, un hecho que volvió a poner de manifiesto la necesidad de contar con un cuerpo de bomberos propio debido a la distancia que separa a la localidad de Concordia.

En diálogo con 7Paginas, la referente de la ONG, Julieta Ferrer, explicó que la idea ya venía siendo analizada desde hace un tiempo, aunque los últimos siniestros aceleraron las gestiones.

«Si bien esta posibilidad la veníamos tratando, la verdad es que todo se precipitó después del último incendio sufrido en una vivienda, y que se suma a otro ocurrido meses atrás», expresó.

Ferrer remarcó que la comunidad se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente a este tipo de emergencias.

«La verdad que el pueblo y toda la zona estamos muy desprotegidos si tenemos en cuenta la distancia con la ciudad de Concordia», señaló.

Además, recordó que localidades como Nueva Escocia se encuentran aún más alejadas, por lo que la creación de un cuartel representaría una solución para toda la región sur del departamento.

Primeros pasos

Durante este fin de semana, Julieta Ferrer y Rubén Bonelli mantuvieron una reunión con los instructores Sebastián Santiago y Gabriel Masetto, quienes brindaron asesoramiento sobre los pasos necesarios para concretar el proyecto.

«La reunión fue muy valiosa porque ahora sabemos por dónde iniciar las gestiones», destacó Ferrer.

Capacitación y equipamiento

La docente explicó que el primer objetivo será la formación del futuro cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Según adelantaron los instructores, el curso básico demandará aproximadamente nueve meses de capacitación para quienes deseen integrar la institución.

En forma paralela, comenzarán las gestiones para conseguir un camión autobomba, equipamiento, herramientas y todos los elementos indispensables para el funcionamiento del futuro cuartel.

«Sabemos que estamos frente a una tarea titánica, pero es hora de que los vecinos de Puerto Yeruá y toda la zona cuenten con un cuartel de Bomberos Voluntarios», concluyó Ferrer.

De concretarse el proyecto, Puerto Yeruá dispondrá por primera vez de un cuerpo de respuesta inmediata ante incendios y otras emergencias, reduciendo significativamente los tiempos de asistencia como pasa actualmente cada vez que ocurre un siniestro y deben aguardar la llegada de los bomberos voluntarios de Concordia que están distante a más de 20 kilómetros, asi que de esta manera se estaría fortaleciendo la seguridad de los habitantes de la localidad y de las comunidades rurales cercanas.