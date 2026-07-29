Puerto Yeruá impulsa un proyecto para crear áreas naturales protegidas y potenciar el turismo de naturaleza

La presentación se realizará en el Complejo San Isidro y reunirá a representantes del sector público, privado y organizaciones ambientales. El proyecto surge de un trabajo conjunto entre el complejo turístico San Isidro, la ONG socioambiental CEYDAS y cuenta con la adhesión de la Municipalidad de Puerto Yeruá.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es la creación de una reserva natural municipal, destinada a preservar la selva en galería del río Uruguay, proteger su biodiversidad y poner en valor los recursos geológicos, históricos y culturales que caracterizan a la localidad.

Desde Ceydas destacaron a 7Paginas, que el proyecto apunta a fortalecer el desarrollo sustentable del turismo, promoviendo un modelo que combine la conservación del ambiente con nuevas oportunidades para la economía local.

La propuesta busca posicionar a Puerto Yeruá como un destino atractivo para quienes eligen el turismo de naturaleza, ofreciendo experiencias vinculadas con la flora y fauna autóctona, el paisaje ribereño y la identidad histórica de la región.

La presentación del proyecto estará abierta a la comunidad y permitirá conocer en detalle los alcances de una iniciativa que aspira a transformar a Puerto Yeruá en un referente del ecoturismo en la costa del río Uruguay.

El evento será abierto a la comunidad y quienes quieran participar deberán inscribirse a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeAkI8Qj6W…/viewform…