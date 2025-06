Puerto Yeruá: Intendentes de la Sub 40 acusan a Daniel Benítez de “darse vuelta” en pleno armado político

“Hace apenas diez días que el intendente de Puerto Yeruá se nos dio vuelta”, expresaron con malestar varios integrantes del grupo Sub 40, conformado por jóvenes jefes comunales del interior provincial que venían delineando un nuevo perfil para el peronismo entrerriano. Entre ellos figuran los intendentes de San José de Feliciano (Damián Arévalo), San José (Gustavo Bastián), Federación (Ricardo Bravo), Liebig (Julio Pintos), Villa Mantero (Hernán Niz) y San Gustavo (César Simino).

Un pasado de saltos y giros

No es la primera vez que Benítez es señalado por su inestabilidad política. Quienes lo conocen de cerca lo describen como un dirigente oportunista, que ha sabido acomodarse según soplen los vientos. Ya en 2007, fue invitado a sumarse al peronismo local en una cena con Fabián Cevey y Liliana Sgüerzo, pero pocas horas después se mostró junto al sector opositor. En 2011 formó alianza con Sebastián Telayna, referente antiperonista, y volvió a perder frente a Cevey.

En 2019, su regreso al escenario político se dio de manera curiosa: tras pedir encabezar una lista con Cambiemos y ser ignorado, apareció al día siguiente del lado de Sgüerzo, quien lo hizo ingresar como empleado municipal y lo impulsó como candidato. Incluso cuando una interna lo dejó segundo, Sgüerzo anuló el resultado y lo impuso como candidato, iniciando así una sociedad política que continúa hasta hoy, con ella como actual viceintendenta.

De anfitrión de Sub 40 a suplente de Bahl

En el último tiempo, Benítez venía participando activamente del armado del grupo Sub 40, incluso oficiando como anfitrión de varias reuniones en Puerto Yeruá. Por eso, su repentino pase al sector de Bahl y Michel cayó como un baldazo de agua fría entre los jóvenes intendentes que buscaban renovar el peronismo provincial.

El desconcierto fue mayor al confirmarse que Benítez figura como precandidato a senador suplente en la lista «Desafío Peronista», presentada el último viernes por la noche. Según publicó Análisis Digital, su nombre fue relegado a ese lugar tras trascender una condena por violencia y discriminación laboral.

Mientras tanto, desde el grupo Sub 40 aseguran que no esperaban esta “traición política” y cuestionan duramente la conducta del jefe comunal de Puerto Yeruá, a quien acusan de “jugar con todos y no comprometerse con ninguno”.

Con información de Diario del Sur