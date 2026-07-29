Puerto Yeruá: la concejal Kinderknegt cuestionó al oficialismo por rechazar un proyecto de identificación de vehículos municipales

Según explicó la edil a 7Paginas, el 6 de mayo de 2026 presentó junto a los concejales Sergio Álvarez y Fabián Álvarez un proyecto de resolución para que toda la flota municipal contara con una identificación visible, con el objetivo de fortalecer la transparencia institucional y facilitar el control ciudadano sobre los bienes públicos.

De acuerdo con la documentación aportada, posteriormente los tres concejales realizaron una donación de ploteados destinados específicamente a dos camionetas Chevrolet S10 pertenecientes al municipio, iniciativa que fue presentada formalmente ante el Honorable Concejo Deliberante.

Kinderknegt sostuvo que la propuesta fue rechazada por la mayoría oficialista y por la viceintendenta.

«La respuesta del oficialismo fue decir no. Se negaron a una medida simple que no perjudicaba a nadie y beneficiaba a todos los vecinos», afirmó.

La concejal indicó que, ante esa decisión, los tres integrantes de la oposición decidieron costear con recursos propios la confección de los ploteados para evitar cualquier gasto al municipio.

Denuncian que los ploteados fueron retirados

La edil aseguró que, si bien los ploteados fueron colocados en los vehículos municipales, posteriormente fueron retirados y reemplazados por otros de menor tamaño.

«Finalmente los colocaron. Pero no pasó ni un mes y los retiraron para reemplazarlos por otros mucho más pequeños, que casi no se distinguen», manifestó.

Asimismo, afirmó que durante el retiro de los ploteados originales se habría producido un deterioro en la pintura de las puertas de las camionetas.

«Al quitarlos dañaron la pintura de las puertas de las camionetas, deteriorando un bien que pertenece a todos los vecinos», expresó.

Kinderknegt también puso en duda la decisión del Ejecutivo municipal de reemplazar una donación ya instalada.

«La pregunta que muchos se hacen es inevitable: si terminaron colocando ploteados, ¿por qué rechazaron el proyecto? ¿Por qué desechar una donación que ya estaba instalada y cumplía perfectamente su función para volver a gastar recursos públicos en reemplazarla por otra de menor visibilidad?», planteó.

Finalmente, la concejal sostuvo que este tipo de decisiones responden a diferencias políticas y no al interés de la comunidad.

«Cuando el ego político pesa más que el interés de los vecinos, el resultado es este: se rechazan buenas ideas solo porque no provienen del oficialismo, se desaprovechan donaciones pagadas por la oposición y se termina gastando dinero de todos para hacer algo peor que lo que ya estaba hecho. Los vecinos merecen un gobierno que piense en administrar bien los recursos públicos, no en borrar el trabajo de quienes proponen soluciones», concluyó.