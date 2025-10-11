Puerto Yeruá lanzó la tercera edición de la Expo Navidad 2025: arte, cultura y tradición en un solo evento

Declarada de interés turístico por la Secretaría de Turismo de la Provincia, la expo se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario cultural y comercial de la región. Con más de 100 expositores confirmados, ofrecerá tres días de actividades para toda la familia: ferias, espectáculos, desfiles, talleres y mucho más.

La presentación contó con la presencia de diversos medios de comunicación y de las organizadoras del evento: Andrea Catalini, gestora y creadora de la iniciativa; Natalia Sandri, reconocida artesana y tallerista; Valeria Packowzki, Julieta Ferrer y Micaela Penco, quienes compartieron los detalles de esta nueva edición.

Un espacio para el arte, la creatividad y la familia

La EXPO NAVIDAD 2025 reunirá a más de 90 artesanos y emprendedores que presentarán sus creaciones originales, junto a un patio gastronómico con una variada oferta de sabores regionales y un espacio de juegos para niños. Además, se desarrollará una nutrida agenda de talleres y charlas sobre arte, decoración, moda y belleza.

Uno de los momentos más esperados serán los desfiles de moda y el desfile navideño, donde diseñadores, emprendedores e instituciones locales mostrarán su talento y espíritu festivo. La música y la danza también tendrán su lugar con la participación de artistas locales, grupos musicales y ballets folklóricos de Puerto Yeruá, Concordia y localidades vecinas.

Programación destacada

Viernes: Navidad con Tradición y Cultura – Una jornada dedicada a las raíces, con espectáculos folklóricos, ballets y la presentación del reconocido artista Roberto Viera. Habrá también talleres de arte y decoración.

Sábado: Navidad con Estilo y Brillo – Día dedicado a la moda, la belleza y el bienestar. Incluirá un gran desfile de moda, talleres de maquillaje, charlas con influencers y el cierre musical a cargo del grupo Los Cachorros.

Domingo: Fantasía y Espíritu Navideño – La jornada final promete un cierre mágico con talleres infantiles, el desfile navideño con personajes y agrupaciones locales, la visita de Papá Noel y el show de Alejandro Quintana.

Con una propuesta que conjuga tradición, creatividad y espíritu comunitario, la EXPO NAVIDAD 2025 se perfila como una cita imperdible para celebrar la magia de las fiestas en familia, en el entorno natural incomparable que ofrece Puerto Yeruá.