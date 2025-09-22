Puerto Yeruá será sede del Primer Encuentro Regional Artiguista

Cronograma de actividades

17 horas: Descubrimiento de un cartel en el ingreso a Puerto Yeruá, en homenaje a Artigas y a la fundación del campamento de Villa Purificación.

18 horas: Presentación del libro “El Ideario de Artigas”, en el Complejo Costanera (Quincho). Palabras de bienvenida a cargo del Prof. Rubén Bonelli, presidente de la Asociación Artiguista de la Región de Salto Grande. Exposición de los autores, Lic. Gladis Balbi, Prof. Alejandro Richardet y Dr. Mario Camaño. Acompañarán las intervenciones del Lic. Fabián Muñoz Rojo (CAOR) y de la Dra. Carolina Gaillard.

19 horas: Espacio para preguntas, respuestas y reflexiones.

20 horas: Cierre artístico con la presentación de Nativos del Yeruá y del grupo La Banda Oriental, integrado por Darío Echeverría (voz), Flavio Valdéz (guitarra) y Diego Franco (percusión).