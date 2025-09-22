7PAGINAS

Lunes 22 de septiembre de 2025
Puerto Yeruá será sede del Primer Encuentro Regional Artiguista

Este viernes 26 de septiembre, la localidad de Puerto Yeruá será escenario del Primer Encuentro Regional Artiguista, una jornada que busca rescatar el legado histórico del general José Gervasio Artigas, revalorizar el Ideario Artiguista y destacar su impacto en los procesos fundacionales de la identidad federal. La actividad se enmarca en los 210 años de la fundación de Purificación, frente a Puerto Yeruá, y en el homenaje a los 175 años del fallecimiento del Protector de los Pueblos Libres.
Cronograma de actividades

17 horas: Descubrimiento de un cartel en el ingreso a Puerto Yeruá, en homenaje a Artigas y a la fundación del campamento de Villa Purificación.

18 horas: Presentación del libro “El Ideario de Artigas”, en el Complejo Costanera (Quincho). Palabras de bienvenida a cargo del Prof. Rubén Bonelli, presidente de la Asociación Artiguista de la Región de Salto Grande. Exposición de los autores, Lic. Gladis Balbi, Prof. Alejandro Richardet y Dr. Mario Camaño. Acompañarán las intervenciones del Lic. Fabián Muñoz Rojo (CAOR) y de la Dra. Carolina Gaillard.

19 horas: Espacio para preguntas, respuestas y reflexiones.

20 horas: Cierre artístico con la presentación de Nativos del Yeruá y del grupo La Banda Oriental, integrado por Darío Echeverría (voz), Flavio Valdéz (guitarra) y Diego Franco (percusión).