Puerto Yeruá: un control policial de rutina terminó con el secuestro de marihuana y pastillas

Según lo informado a 7Paginas, el procedimiento se desarrolló en inmediaciones del kilómetro 7, donde los funcionarios policiales detuvieron la marcha de un hombre de 26 años que circulaba en una motocicleta Honda Titán 150 cc. Ante el pedido de la documentación del vehículo, el sujeto mostró un notorio estado de nerviosismo y, de manera espontánea, expresó: “Llevo marihuana, jefe”.

Acto seguido, extrajo de entre sus prendas un paquete que contenía una sustancia vegetal de color verde con un fuerte olor característico. De inmediato se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, cuyo personal realizó las pruebas de campo correspondientes, confirmando que se trataba de cannabis sativa.

Además, durante la requisa se incautaron pastillas con sustancia cristalina, que también quedaron bajo análisis y secuestro.

El joven fue correctamente identificado y quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras se continúan las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Estupefacientes.