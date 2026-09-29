Puerto Yeruá: una muerte pone bajo la lupa el sistema de emergencias y los reclamos de los ediles que el ejecutivo municipal no respondió

Una dramática situación ocurrida durante la madrugada del sábado volvió a poner en el centro de la escena el funcionamiento del sistema de atención sanitaria y de emergencias de Puerto Yeruá. Tal lo informado oportunamenete por 7Paginas, un hombre de 54 años murió luego de sufrir una descompensación y, según relató su familia, no pudieron acceder a una ambulancia ni recibir asistencia en las salas de primeros auxilios de la localidad.

El episodio también reavivó cuestionamientos de concejales de la oposición, quienes aseguran que desde diciembre de 2025 vienen solicitando formalmente al Departamento Ejecutivo Municipal información y medidas para garantizar la atención sanitaria y conocer con precisión cómo funcionan las guardias, las emergencias y el servicio de ambulancias.

La concejal Claudia Micaela Kinderknegt recordó a 7Páginas que el primer planteo fue presentado el 3 de diciembre de 2025, junto a los concejales Sergio Álvarez y Fabián Andrés Álvarez, mediante una nota dirigida al intendente Daniel Benítez.

En aquella oportunidad, los ediles solicitaron que el Municipio garantizara un esquema de atención de la Sala Municipal durante el período de vacaciones, particularmente en los horarios en los que permaneciera cerrada la Sala Provincial.

El pedido incluía un cronograma de guardias, presencia mínima de profesionales, enfermería, controles, medicación básica, atención de urgencias leves y una comunicación clara a los vecinos sobre los horarios y modalidades de atención.

Según recordó Kinderknegt, durante enero la Sala Municipal permaneció cerrada, pese al pedido realizado previamente para garantizar algún mecanismo de atención.

Segundo pedido, también sin respuestas

La preocupación volvió a ser planteada el 15 de julio de 2026, cuando Kinderknegt, Sergio Álvarez y Fabián Andrés Álvarez presentaron un nuevo pedido formal.

En esa oportunidad solicitaron una reunión con las autoridades y trabajadores de los centros de salud Municipal y Provincial para conocer cómo funcionaban las guardias, el sistema de emergencias, la disponibilidad de recursos humanos y materiales, las ambulancias y los protocolos de actuación.

“Primero solicitamos que durante las vacaciones se garantizara un plan de atención de la Sala Municipal. Después pedimos una reunión para saber claramente cómo funcionan las guardias, las emergencias, la ambulancia y cuáles son los protocolos. Fueron dos presentaciones formales y ninguna tuvo una respuesta concreta”, sostuvo Kinderknegt.

La concejal puso especial énfasis en la denominada guardia pasiva, ya que consideró que la comunidad debe conocer exactamente qué procedimiento debe seguir ante una emergencia fuera de los horarios habituales.

“Hay vecinos que no saben qué significa una guardia pasiva ni cómo deben actuar cuando necesitan atención fuera de los horarios habituales. Cuando se dice que existe una guardia pasiva, algunas personas pueden interpretar que encontrarán personal dentro de la sala. Si el sistema funciona de otra manera y es necesario comunicarse telefónicamente para requerir la atención, eso tiene que estar perfectamente informado”, explicó.

La dramática madrugada del sábado

El planteo de los concejales adquirió especial relevancia luego de lo ocurrido este sábado, cuando un hombre de 54 años sufrió una descompensación durante la madrugada y posteriormente murió antes de llegar al hospital Carrillo de Concordia.

De acuerdo con el relato de su familia, se intentó solicitar asistencia en las dos salas de primeros auxilios de Puerto Yeruá y también se pidió ayuda a la Policía, pero no habrían obtenido respuesta.

Siempre según esta versión, las salas se encontraban cerradas, las dos ambulancias no estaban disponibles en el lugar y en la dependencia policial tampoco habría habido un patrullero.

Ante la desesperante situación, un vecino terminó trasladando al hombre en su automóvil particular hacia Concordia. Sin embargo, el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio y llegó sin vida al hospital Carrillo.

Su hija, Gimena Ziegler, relató los dramáticos momentos vividos por la familia a un cronista de 7Páginas y dio detalles de la búsqueda desesperada de asistencia durante la madrugada.

“En una emergencia no puede haber dudas”

Kinderknegt aclaró que su planteo no pretende atribuir responsabilidades individuales por lo sucedido sin que antes se conozcan todas las circunstancias del caso.

“No estamos hablando de algo que surgió ahora. El 3 de diciembre de 2025 presentamos una nota pidiendo garantizar la atención durante las vacaciones y el 15 de julio de 2026 volvimos a presentar otro pedido para conocer cómo funcionan las guardias y las emergencias. Ambos pedidos fueron ignorados. Hoy vuelve a quedar en evidencia por qué era importante obtener esas respuestas”, manifestó.

La edil insistió en que la principal preocupación pasa por establecer un mecanismo que sea conocido por todos los vecinos.

“La comunidad tiene que saber de antemano qué número debe llamar, quién responde, cómo se activa una guardia pasiva, cómo se solicita la ambulancia y qué alternativa existe si no se obtiene respuesta. Esa información tiene que ser sencilla, pública y conocida por todos”, remarcó.

Y agregó: “Una emergencia sanitaria no puede ser el momento en el que una familia tenga que comenzar a averiguar a quién llamar o de qué manera se activa el sistema de atención”.

Finalmente, Kinderknegt reclamó que el Municipio retome los pedidos realizados y brinde información concreta sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios y de emergencia.

“Hicimos dos pedidos formales sobre un tema tan sensible como la salud y ambos fueron ignorados. Lo que buscamos es que cada vecino sepa claramente qué hacer cuando necesita atención. En una emergencia no puede haber dudas sobre a quién llamar, cómo se activa una guardia o cómo se solicita una ambulancia. La comunidad necesita información clara, protocolos conocidos y respuestas concretas. Eso debería ser una prioridad para todos”, concluyó.