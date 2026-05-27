Pullaro respaldó la reforma previsional en Entre Ríos y destacó los resultados obtenidos en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, manifestó su firme respaldo a la reforma previsional que impulsa el Poder Ejecutivo de Entre Ríos. El mandatario santafesino defendió la necesidad de avanzar con este tipo de medidas que, según sus palabras, «generan resistencias de algunos sectores», pero resultan claves para el ordenamiento de las cuentas públicas y el desarrollo a mediano y largo plazo de la región.

Pullaro sostuvo que tomar este tipo de decisiones implica costos políticos inevitables, pero remarcó que son sumamente necesarias cuando se busca “un gobierno que se ocupe de los temas importantes”. En ese sentido, planteó que el objetivo final es generar condiciones previsibles para que la provincia pueda beneficiarse en el tiempo a partir de un uso más eficiente de los recursos del Estado.

La experiencia santafesina como modelo

El mandatario puso como ejemplo la experiencia de su propia gestión en Santa Fe, donde se avanzó en una reforma del sistema previsional para reducir el severo déficit de la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos.

Al respecto, recordó que al inicio de su gobierno el desequilibrio financiero era “sumamente alto» y que consideraban injusto que «un kiosquero, un productor agropecuario o un industrial, con sus impuestos, tengan que cubrir a través del Tesoro el déficit que tenía la Caja de Jubilaciones».

“Llevamos adelante una ley que nos permitió equilibrar la caja. No eliminamos completamente el déficit, pero logramos reducirlo a un tercio de lo que era”, detalló Pullaro.

El gobernador santafesino precisó que, gracias a la aplicación de la norma, en un año se recortaron alrededor de 500.000 millones de pesos, lo que permitió liberar recursos de manera inmediata para la inversión en infraestructura y servicios esenciales.

«Una decisión muy valiente»

En ese marco, Pullaro destacó el impacto concreto que tiene el ordenamiento fiscal en la vida de los ciudadanos: “Estamos hablando de recursos que pueden destinarse a rutas, hospitales o escuelas, y a promover el desarrollo”. A modo de ejemplo, graficó que el monto ahorrado en su provincia equivale a cientos de kilómetros de obra vial.

Finalmente, el titular del Ejecutivo santafesino consideró que la iniciativa que se debate en Entre Ríos va en la misma dirección y la calificó como “una decisión muy valiente”. Si bien reconoció que estas reformas generan fuertes resistencias, especialmente de sectores gremiales, insistió en que son necesarias para transformar estructuras que arrastran problemas históricos.

“Dos años después, en Santa Fe podemos mostrar una caja mucho más equilibrada y, fundamentalmente, que el sector privado ya no tiene que financiar el déficit del sistema previsional público”, concluyó.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas