“Punto de Inflexión”: un nuevo espacio periodístico para analizar la realidad desde el Litoral

El programa surge de la integración de dos medios digitales con perfiles complementarios. 7Páginas, con una amplia trayectoria en la cobertura de la actualidad de Concordia y la región, aporta el seguimiento permanente de los acontecimientos locales, la agenda ciudadana y el pulso diario de Entre Ríos. Por su parte, Análisis Litoral amplía esa mirada con una cobertura de alcance regional, proyectando la información hacia todo el Litoral argentino y las provincias vecinas, incorporando una visión más amplia sobre la realidad política, económica, productiva y social.

La propuesta nace con un objetivo claro: ofrecer un periodismo serio, independiente y comprometido con el análisis de los temas que marcan la agenda pública, combinando información de último momento con el contexto necesario para comprender la realidad.

Cada emisión pondrá el foco en la actualidad política, abordando los principales acontecimientos del ámbito local, provincial y nacional, con entrevistas, análisis, opiniones y la participación de los protagonistas de cada noticia.

La economía ocupará un lugar central, con un seguimiento permanente de la realidad comercial de Concordia, Entre Ríos y otras ciudades del Litoral. Se analizará el comportamiento de los distintos sectores productivos, el impacto de las políticas públicas, la evolución de la actividad económica, las inversiones, el empleo y las oportunidades para el desarrollo regional.

El turismo, uno de los motores económicos de la región, tendrá un espacio destacado. Cada semana se recorrerán los principales destinos de Entre Ríos y de las provincias cercanas, difundiendo propuestas, emprendimientos, infraestructura, eventos y atractivos turísticos, acompañados por una mirada especializada sobre el desarrollo del sector y su potencial como generador de crecimiento.

La gastronomía también formará parte de la agenda de cada fin de semana, con recomendaciones, entrevistas y la difusión de la cocina regional, poniendo en valor el trabajo de emprendedores, restaurantes, productores y referentes gastronómicos.

La producción será otro de los pilares del programa. Se abordará la realidad del sector agropecuario, las economías regionales, la industria, el comercio, la innovación, la tecnología aplicada a la producción y todas aquellas actividades que impulsan el crecimiento del Litoral argentino.

El deporte tendrá su espacio con la cobertura de las disciplinas de mayor interés, el seguimiento de los equipos regionales y nacionales, el análisis de las principales competencias y la participación de protagonistas del ámbito deportivo.

Todo ello estará acompañado por entrevistas exclusivas, móviles en vivo, participación de la audiencia y un equipo periodístico que buscará aportar información verificada, análisis profundo y diferentes miradas sobre cada tema.

“Punto de Inflexión” aspira a convertirse en un espacio de referencia para quienes buscan comprender la actualidad más allá del título de una noticia, promoviendo el debate de ideas y el análisis responsable de los acontecimientos que impactan en la vida cotidiana de la sociedad.

Desde este sábado 11 de julio, la invitación es a compartir tres horas de información, análisis y opinión por FM 106.10 MHz y en simultáneo por streaming, con la convicción de que un periodismo profesional, federal y comprometido sigue siendo una herramienta fundamental para interpretar la realidad.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Información • Análisis • Protagonistas

Todos los sábados | 9:00 a 12:00 horas

FM 106.10 MHz | Radio y Streaming

Tres medios. Un mismo compromiso con el periodismo. Un gran proyecto compartido.

7Páginas, Análisis Litoral y FM 106.10 MHz unen sus trayectorias y a sus equipos periodísticos en una verdadera mancomunión de medios y profesionales de la comunicación para poner en marcha Punto de Inflexión.

Este nuevo espacio nace con la convicción de que el mejor periodismo se construye sumando experiencias, compartiendo miradas y promoviendo un debate serio, responsable y respetuoso. La cobertura local de 7Páginas, la proyección regional de Análisis Litoral y el respaldo de una emisora que diariamente retransmite la programación de Radio Rivadavia confluyen en una propuesta destinada a informar, analizar e interpretar la actualidad con profesionalismo, independencia y vocación de servicio.