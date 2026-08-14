Pusieron en valor la iluminación del cruce vial de Ubajay sobre la Ruta Nacional 14

Autovía del Mercosur llevó adelante trabajos de puesta en valor del sistema de iluminación en el cruce vial de Ubajay, sobre la Ruta Nacional 14, como parte de las tareas de mantenimiento y mejora de la infraestructura del corredor.

La intervención permitió mejorar la iluminación tanto de la calzada como de los diferentes sectores que conforman el cruce vial, favoreciendo las condiciones de visibilidad para quienes circulan por la autovía y para los conductores que ingresan o egresan de la localidad.

Mayor seguridad durante la noche

Los trabajos adquieren especial importancia durante la circulación nocturna, debido a que el cruce constituye un punto de conexión entre la Autovía Nacional 14 y la ciudad de Ubajay.

Contar con un sistema de iluminación adecuado permite mejorar la percepción de la calzada, los accesos y las maniobras que deben realizar los conductores al atravesar el sector.

Desde Autovía del Mercosur señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones destinadas a mantener y mejorar las condiciones de infraestructura de la red concesionada.

Mantenimiento permanente del corredor

La puesta en valor de la iluminación del cruce de Ubajay se suma a las distintas tareas que la empresa desarrolla en diferentes puntos de la Ruta Nacional 14.

El objetivo es sostener las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial a lo largo de un corredor de intenso tránsito, particularmente utilizado por quienes se desplazan entre las distintas localidades de la región.

Los trabajos apuntan así a mejorar la infraestructura existente y brindar mayores condiciones de seguridad a los usuarios de la autovía, especialmente en aquellos sectores donde la iluminación cumple un rol fundamental para la circulación nocturna.

Prensa Autovia del Mercosur

Redaccion de 7Paginas