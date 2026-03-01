Qué ciudades de Entre Ríos figuran entre las que más tasas municipales cobran en el país

El portal oficial, denominado “Enterate de lo que pagás en tasas”, fue presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y permite consultar ordenanzas fiscales y tarifarias vigentes al 31 de marzo de 2025. Además, habilita a los ciudadanos a reportar tasas que consideren excesivas o irregulares.

La iniciativa abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno nacional y los intendentes, en un contexto de caída de la actividad económica y reducción en los recursos coparticipables.

Las ciudades entrerrianas bajo la lupa

En el análisis difundido, varias localidades de Entre Ríos figuran entre las que aplican alícuotas más elevadas en distintas categorías.

Tasas a actividades primarias

En lo que respecta a actividades vinculadas a la ganadería, agricultura, pesca, explotación forestal y minería, se destacan:

Chajarí: 2% sobre Ingresos Brutos (una de las más altas del país).

Villaguay: 1,65%.

Gualeguaychú: 1,5%.

En tanto, otras ciudades establecen escalas variables:

Concordia: entre 1,3% y 2,7%.

Victoria: entre 1,3% y 1,8%.

En este segmento, Chajarí comparte el segundo lugar a nivel nacional con Rawson (Chubut), sólo por debajo de Villa Mercedes (San Luis), que aplica 2,5%.

Tasas a entidades financieras

Otro de los rubros donde aparecen municipios entrerrianos entre los porcentajes más altos es el de las tasas aplicadas a entidades financieras.

Villaguay cobra el 8% más un monto fijo de 9 millones de pesos.

Chajarí aplica el 7% más un monto fijo de 11,6 millones de pesos.

Ambas ciudades se ubican detrás de Bahía Blanca (8,5%), que lidera el ranking nacional en este concepto.

Tasas a la industria

En cuanto a la actividad industrial, nuevamente aparecen:

Chajarí, con el 2%.

Concordia, con una escala de entre 1,3% y 2,7%.

Victoria, con un rango de 1,3% a 1,8%.

En este caso, el porcentaje más alto del país corresponde a Villa Mercedes (San Luis) con 2,5%.

El debate político

El lanzamiento del portal fue anunciado por Adorni en redes sociales y generó respuestas de distintos dirigentes municipales. Desde el Gobierno nacional sostienen que el objetivo es transparentar los tributos locales y presionar para reducir o eliminar tasas consideradas distorsivas.

Por su parte, intendentes de distintos signos políticos argumentan que los municipios no cobran impuestos sino tasas vinculadas a la prestación de servicios, y que la caída de la actividad económica impacta directamente en su recaudación.

El análisis refleja así un escenario donde varias ciudades entrerrianas aparecen entre las que aplican mayores alícuotas en determinados rubros, en medio de un debate nacional sobre la estructura tributaria y el financiamiento de los gobiernos locales.