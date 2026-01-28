“Que se mueran los feos”: la llamativa campaña vecinalista de la chajariense “Lily” Tamay

El pasado sábado 10, referentes de la Confederación Vecinalista de Entre Ríos visitaron la ciudad de Chajarí, donde se concretó un acuerdo que posiciona a Tamay como responsable de la organización política del vecinalismo en el departamento Federación. El convenio fue firmado por el coordinador de la costa del Uruguay, Eduardo Lima, y contó con la presencia del presidente de la Confederación, Alberto Olivetti; el apoderado Emiliano Ocampo Albarello; la secretaria general María Luisa Retamar y el vocal Carlos Brites. También participó del encuentro el concejal de Chajarí y presidente departamental del PRO, Iván Stivanello.

Desde entonces, “Lily” Tamay combina su actividad radial con el proselitismo político, apelando a un estilo descontracturado y provocador. En ese marco lanzó un jingle que no pasó desapercibido y que funciona tanto como promoción de su emisora como carta de presentación de su incipiente carrera política. “Que se mueran los feos / Dale alegría / Bañate con vaselina / Con energía”, dice parte de la letra, que continúa con consignas vinculadas al vecinalismo y a la participación ciudadana.

La canción también incluye frases como “Con vecinos y vecinas, la ciudad va a vibrar / Aguante el vecinalismo, vamos todos a cantar”, reforzando el mensaje político que Tamay busca instalar desde los medios hacia la comunidad.

En 2023, la revista El Espejo de Chajarí publicó un perfil de la dirigente mediática. Tamay nació el 12 de septiembre de 1969 en el barrio Sacachispas, creció trabajando junto a su familia en la fabricación de cajones, se casó joven y es madre de siete hijos, uno de ellos fallecido, atravesando además dos matrimonios.

Con un lema que ella misma repite —“muerta antes que sencilla”—, Lily Tamay construyó una imagen personal fuerte y reconocible, marcada por una estética llamativa y un discurso frontal. Hoy, ese estilo se traslada al terreno político, donde apuesta a consolidar el vecinalismo como alternativa en el departamento Federación, combinando medios, militancia y una impronta que no pasa inadvertida.

