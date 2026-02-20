Quedan pocas vacantes para el curso de iniciación al tiro con arco en Concordia

Según detalló a 7Paginas, en el Turno 1 quedan dos vacantes, en el Turno 2 permanecen disponibles cuatro lugares y en el Turno 3 solo queda una vacante.

Inscripciones abiertas hasta el 28 de febrero

Las inscripciones se recibirán hasta el sábado 28 de febrero, o hasta completar los cupos. Desde la organización remarcaron que no es necesario contar con equipo propio, ya que se facilitarán arcos y elementos básicos a los participantes como forma de incentivar la práctica y permitir que los interesados puedan iniciarse sin inversión previa.

El curso se dictará en el Tiro Federal de Concordia, espacio que reúne las condiciones técnicas y de seguridad adecuadas para el desarrollo de esta disciplina.

Quienes deseen inscribirse o solicitar mayor información deben comunicarse al 3456 267208.

Desde la organización destacaron el creciente interés por la arquería deportiva en la ciudad, una disciplina que combina concentración, técnica y control corporal, y que suma cada vez más adeptos en Concordia.