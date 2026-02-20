7PAGINAS

Jueves 19 de febrero de 2026
Quedan pocas vacantes para el curso de iniciación al tiro con arco en Concordia

El profesor Alberto Pisacco informó que restan muy pocos lugares disponibles para el curso de Iniciación al Tiro con Arco que comenzará el sábado 7 de marzo en la ciudad de Concordia.
Redacción 7Paginas

Según detalló a 7Paginas, en el Turno 1 quedan dos vacantes, en el Turno 2 permanecen disponibles cuatro lugares y en el Turno 3 solo queda una vacante.

Inscripciones abiertas hasta el 28 de febrero

Las inscripciones se recibirán hasta el sábado 28 de febrero, o hasta completar los cupos. Desde la organización remarcaron que no es necesario contar con equipo propio, ya que se facilitarán arcos y elementos básicos a los participantes como forma de incentivar la práctica y permitir que los interesados puedan iniciarse sin inversión previa.

El curso se dictará en el Tiro Federal de Concordia, espacio que reúne las condiciones técnicas y de seguridad adecuadas para el desarrollo de esta disciplina.

Quienes deseen inscribirse o solicitar mayor información deben comunicarse al 3456 267208.

Desde la organización destacaron el creciente interés por la arquería deportiva en la ciudad, una disciplina que combina concentración, técnica y control corporal, y que suma cada vez más adeptos en Concordia.