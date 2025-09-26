Quedó inaugurada la repavimentación del Acceso Sur a Concordia

El Acceso Sur es una vía estratégica para el tránsito pesado, dado que concentra gran parte del traslado de la producción y las mercaderías de la región. Su deterioro y cierre habían puesto de manifiesto la necesidad urgente de intervención. Con la repavimentación finalizada, se mejoró la accesibilidad al Parque Industrial y se optimizaron las condiciones de transitabilidad y seguridad para las familias de El Martillo, Benito Legerén, Villa Adela, Las Tejas y las zonas aledañas, además de favorecer el desarrollo productivo y turístico de Concordia.

El gobernador Frigerio aseguró que el acceso «es un lugar trascendente hoy, pero lo será mucho más aún en el futuro porque es el polo logístico y de industria que estamos ideando con el intendente Azcué. Polo que va a potenciar el desarrollo del sector privado no solo en Concordia, sino en toda la región de de Salto Grande», remarcó.

Sostuvo que «era fundamental que esté liberada esta vía de acceso tan importante para los vecinos de Concordia» y recordó que «en abril dijimos que la íbamos a tener terminada en octubre. Creo que nos adelantamos un poquito. Estamos muy contentos de poder darle una solución a un problema que llevaba tanto tiempo», dijo finalmente a modo de conclusión.

Por su parte, el Intendente Azcué manifestó: «Nos sentimos muy respaldados. Eso habla también de la importancia que le da nuestro gobernador y su equipo a Concordia. Todos los días en todas las áreas nosotros estamos trabajando de forma articulada con el gobierno provincial, pero sí, estas obras, por supuesto que son mucho más visibles, ésta particularmente muy esperada. Esto también demuestra lo importante que es trabajar juntos, trabajar de forma articulada municipio, provincia y Nación», aseguró.

En tanto, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, consideró que «Concordia simboliza un poco lo que le pasa a Entre Ríos en general, esta brecha que hay entre lo que somos y lo que podemos ser. Para poder achicar esa brecha se necesita planificación y esta obra un poco representa esto», dijo finalmente.

Detalles

El proyecto había sido financiado en un comienzo por el Gobierno Nacional y elaborado por la provincia en 2022. Posteriormente, a partir de un convenio firmado en julio de 2024, la obra fue transferida a la órbita provincial, con la participación activa del municipio en los trámites y gestiones necesarias para su continuidad.

Presencias

Acompañaron al gobernador los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; de Hacienda y Finanzadas, Fabián Boleas; y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. También estuvieron el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, y los legisladores Cielo Espejo, Marcelo Lopez y Nancy Ballejos.