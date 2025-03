Quedó presentada la maratón de la mujer que este domingo va por su 15° edición

Durante el lanzamiento se mostró la remera oficial del evento, como también se cerró la inscripción para atletas locales, mientras que la inscripción para deportistas que llegarán fuera de Concordia será el mismo domingo desde las 7.30 horas.

A la cita nocturna concurrieron el presidente de la Asociación Concordiense Amigos del MTB, Esteban Sbresso; Paola Romero, también por la organización del evento; Ivana Pérez, subsecretaria de Deportes; la concejal Claudia Villalba y el kinesiólogo Gustavo Morales. Una vez más la prueba fue declarada de Interés Municipal por parte del Ejecutivo municipal, como también de Interés Provincial por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos.

Inicialmente, Sbresso comentó: “15 ediciones no se cumplen todos los días y más que nada apostando a esta carrera que allá en el 2010 cuando arrancamos nadie apostaba nada, simplemente quien les está hablando acá. Hoy tener este presente para nosotros en lo personal y para los Amigos del MTB es muy satisfactorio. Cerca de completar el cupo de 1200 participantes que van a estar presentes el domingo, que para nosotros es una gran alegría y por otro lado es mucha responsabilidad. Queremos que disfruten, con alegría, con sorteos, es un día distinto justamente para ellas”.

Y agregó: “El agradecimiento a las diferentes áreas del del municipio que siempre colaboran. A Claudia (Villalba) que desde un principio y ni bien terminamos la de Reyes nos llamó y ya me dijo, ‘Mira, nosotros estamos dispuestos a colaborar, vamos a estar presentes y queremos estar’. Lo mismo Ivana (Pérez), lo mismo la gente de Salud y eso nosotros lo valoramos muchísimo. Desearle a todas las chicas éxito para el domingo, a las 9 en la hora de la largada y tenemos muchas sorpresas”.

Posteriormente Romero contó: “Desde mi lugar, acompañar a Pity, ser parte de esta Asociación tan linda y sobre todo estar el domingo acompañando a todas las chicas, ya que es ‘La’ maratón nuestra, con mucha sorpresa y es una maratón muy divertida. Si bien no es tanto competitiva, es más bien social, es de nosotras, reímos, aplaudimos, cantamos, la verdad que es la fiesta para nosotros, así que más que feliz de poder hacerla”.

A su turno, Pérez expresó: «Quiero que todas las mujeres pasemos un hermoso día, nos merecemos eventos de esta magnitud. Tenemos que disfrutar, disfrutar de nosotras, disfrutar de estas oportunidades que tenemos, de estar todas juntas, charlar, reírnos, divertirnos. También quiero agradecer al equipo de trabajo de la Subsecretaría de Deportes que siempre está presente, a los profes, a la gente de logística, la gente de Deportes Federados y de Deporte Social que siempre están brindando una mano para todos los eventos. También no quiero olvidarme de dejar el saludo del señor intendente de Francisco Azcué, él no pudo venir, pero me mandó su saludo y que la pasemos muy bien este domingo”.

Más tarde, Morales manifestó: “Venimos a colaborar, como le decía Pity nos descubrió trabajando acá en la Maratón de Reyes y la verdad que me parece muy importante lo que hacen ellos, su trabajo. Yo soy solamente un esclavo más de esta gran cadena de trabajo, así que me sumo para el cuidado, principalmente de las participantes. Toda la responsabilidad mía para con el organizador y para todas las personas”.

Por último, Villalba resaltó: “Tener una carrera de esta magnitud para las mujeres es sumamente importante porque como corredora realmente nos divertimos y las pasamos muy bien y vamos por la alegría. Tener espacios para las mujeres en todos los lugares y en todas las aristas, porque las mujeres estamos en todos los lugares y demostrar eso, hacernos amigas y no competir y estar ahí, demostrar esta solidaridad. Es importante y todo eso genera este espacio. Agradecer también al Concejo Deliberante, a Magdalena Reta De Uquiza, que cuando fuimos a hablar para colaborar con esta maratón, nos dijo que sí, al intendente Francisco Azcué; al secretario de Gobierno, Luciano Dell’ Olio, porque vamos a entregar la declaración de Interés Municipal del Ejecutivo Municipal, el agradecimiento también a las áreas municipales, Tránsito, Seguridad Ciudadana, la gente de la Secretaría de Salud con Diego Sauré”.