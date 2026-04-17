«Queremos una escuela digna»: La Escuela República de Entre Ríos reclama cargos y estabilidad para 800 alumnos

El clima en la Escuela Secundaria N° 10 “República de Entre Ríos”, ubicada en calle Doctor Sauré al 1125, se vio transformado este viernes por una acción de visibilización. Alumnos y docentes, cansados de las respuestas a medias y la burocracia, realizaron una jornada de protesta pintando carteles que luego fueron colocados en el ingreso del establecimiento para exponer la crisis de cargos que atraviesa la institución.

La matrícula, que oscila entre los 700 y 800 estudiantes, se encuentra hoy en una situación de vulnerabilidad administrativa que afecta directamente la calidad educativa.

Un cargo clave eliminado: La Escuela de Adultos en riesgo

La profesora Juliana Román, con 21 años de trayectoria docente, fue la voz del reclamo ante 7Páginas. El punto más crítico de este año es la quita del cargo de Coordinador de la ESSA (Escuela Secundaria de Adultos), que funciona en el turno noche.

«Para nosotros, no tener coordinador en esa modalidad implica la no contención de las trayectorias. Es quien coordina las acciones pedagógicas para sostener a jóvenes y adultos que ya vienen golpeados por el sistema y necesitan su título para tener una perspectiva de trabajo», explicó Román. Actualmente, una sola preceptora debe absorber todas las funciones de coordinación, trabajando con una sobrecarga evidente.

Personal de maestranza: tres ordenanzas para tres turnos

Otro de los ejes de la protesta es la falta de personal de limpieza estable. La jubilación de agentes no ha sido cubierta con nombramientos definitivos, lo que obliga a la escuela a funcionar con apenas tres ordenanzas para cubrir toda la superficie del edificio en sus tres franjas horarias: Ciclo Orientado (mañana), CBC (tarde) y Jóvenes y Adultos (noche).

A esto se suma la necesidad de un nuevo cargo de preceptor que, por cantidad de alumnos, ya debería haber sido asignado por el Consejo General de Educación (CGE).

La amenaza del cierre y la planta temporaria

La docente denunció que, desde el año 2012, existen cursos que no han sido pasados a planta permanente. «Siempre está la amenaza de cierre. A principio de año peleamos por la continuidad de Sexto ‘C’ y Tercero ‘B’. Recién a mediados de marzo tuvimos respuesta, lo que hace que perdamos alumnos porque no podemos ofrecerles las condiciones adecuadas», señaló.

Román fue contundente respecto al desgaste que genera esta situación:

«Un profesor quiere venir y enseñar, para eso estudiamos. Pero todos los días es una lucha. Peleamos por los derechos de los chicos porque queremos una escuela digna y de calidad».

Gestiones sin respuestas concretas

Aunque el equipo directivo ha realizado todos los reclamos administrativos e incluso ha viajado a Paraná para dialogar con el Director de Secundaria, las soluciones no llegan al papel. Hasta el momento, las promesas de continuidad son solo de palabra.

La comunidad educativa, apoyada por los padres, no descarta endurecer las medidas con asambleas escolares si no se obtienen soluciones definitivas que garanticen que los 800 alumnos de la zona noroeste puedan estudiar en un ambiente con el personal necesario.

Redaccion de 7Paginas