“Si Giampaolo tiene dudas de la honestidad de las legisladoras de su propio partido, da a entender que quien desconfía de sus pares, seguramente lo hace con su sombra” afirmó Sastre, quien recordó que se ha vuelto una práctica común “de él en ir en contra de las decisiones de los gobiernos provincial y municipal, por el solo hecho de ganar renglones en los medios de comunicación por un par de horas”.

“Lo que le pediría a este buen señor es que mida un poco mejor sus manifestaciones públicas porque una cosa es el normal juego político dentro de las reglas que establece la sana convivencia democrática y otra muy distinta es salir a poner en tela de juicio la libertad con la que se puede votar o legislar sobre los temas que realmente interesan a la ciudadanía” subrayó Sastre.

Como hombre de la Justicia, conocedor de las disposiciones constitucionales y legales y más aún, como ex político con importantes responsabilidades institucionales, “debería tener en claro que lo que está haciendo es poco menos que morboso. Si tiene dudas, que haga una denuncia donde corresponda y que después aguarde la respuesta del Poder Judicial sin ejercer presiones mediáticas; si no tiene para hacerlo, que investigue y se informe primero” no sin antes “recordarle que lo que está haciendo en este caso el Gobierno Provincial con la Caja de Jubilaciones, el peronismo/kirchnerismo lo quiso hacer pero no le dio”.

Por último Sastre sostuvo que “Entre Ríos está dando un paso enorme con la reforma previsional y ocurrirá lo mismo con muchas otras cuestiones más que conforman la pesada herencia que, personajes como Giampaolo, dejaron luego de ejercer el poder durante largos años hasta que el pueblo los mandó a su casa a fines de 2023”.

Prensa Dr. Felipe Sastre