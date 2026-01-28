Quién era Luis “Quique” Berón, el hombre asesinado por su hijo en Diamante

Luis “Quique” Berón es la persona asesinada por su hijo en una isla en el Pre Delta de Diamante la noche de este martes. Se trata del parricidio que generó conmoción en Entre Ríos. Su cuerpo es buscado en el Río Paraná y el homicida, que lleva su mismo nombre, se encuentra prófugo tras escapar corriendo hacia el monte.

La víctima tenía 54 años y recibió un escopetazo por parte de su hijo, de 22. Ambos estaban a bordo de una lancha en la zona conocida como Puesto 3, a la altura del kilómetro 363 del Río Paraná, cerca de la localidad santafesina de Puerto Gaboto, Santa Fe, pero en jurisdicción del departamento Diamante.

Quién era Luis “Quique” Berón

Según se informó , el vecino está domiciliado en San Lorenzo, Santa Fe, ciudad de la que es oriundo. Sin embargo, pasaba sus días y vivía dentro de la isla, donde tenía una pequeña despensa. Su trabajo como comerciante era alternado con el tiempo que le dedicaba a la pesca artesanal en la zona del delta entrerriano.

Una discusión con su hijo desató el enfrentamiento que tuvo un desenlace fatal. Berón recibió el disparo y el impacto lo hizo caer al río. Casi de inmediato, el curso de agua lo hizo desaparecer del lugar. En la escena había una tercera persona, que es el testigo clave que logró huir de la zona para dar aviso a las autoridades.

El homicida, también llamado Luis Berón, aún continúa prófugo. La Policía de Entre Ríos desplegó uniformados en distintos puntos de las casi 7.000 hectáreas que tiene la isla donde estaría escondido. Se trabaja, además, con la asistencia de drones térmicos que sobrevuelan el monte en busca de algún indicio.

Revelan cuál fue el motivo que desencadenó el parricidio en una isla de Diamante

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió en un puesto o ranchada donde convivían tres personas, y desencadenó una intensa búsqueda que, hasta esta mañana de este miércoles, no había arrojado resultados positivos.

De acuerdo a los testimonios preliminares, el incidente se produjo en la costa, en un puesto habitado por dos hombres mayores y el hijo de uno de ellos. La tragedia se desató a raíz de una discusión familiar: el hijo intentaba salir con una embarcación que presentaba fallas mecánicas y no arrancaba.

En medio del altercado, el padre del joven subió al “castillete” de la embarcación. Fue en ese momento cuando el hijo habría efectuado un disparo con una escopeta, impactando en su padre.

El impacto del disparo provocó que la víctima cayera inmediatamente al agua. Según lo informado, la fuerza de la corriente arrastró el cuerpo rápidamente, por lo que se desconoce la ubicación del muerto.

Tras el ataque, y al no lograr encender el motor de la lancha para huir por agua, el agresor abandonó la escopeta y se internó en la espesura de la isla, dándose a la fuga a pie.

En la ranchada se encontraba un tercer hombre, un puestero compañero de la víctima. Al presenciar el violento desenlace, el hombre se alejó por seguridad y logró contactar a su empleador para ponerlo en conocimiento de la situación. Fue el empleador quien finalmente dio aviso a las autoridades.

Hasta la mañana de este miércoles, el operativo de búsqueda continúa activo. Las fuerzas de seguridad rastrillan el río para dar con el cuerpo de la víctima y realizan un operativo cerrojo en la isla para localizar al hijo, cuyo paradero es desconocido.

Fuente: Ahora