¿Quién es el empresario que se presentó como el primer candidato a intendente de Colon?

El panorama político de la costa del Uruguay comenzó a registrar sus primeros movimientos de cara al próximo periodo ejecutivo. En la ciudad de Colón, el empresario y especialista en relaciones internacionales, Jorge Miranda Peet, confirmó formalmente el lanzamiento de su candidatura a intendente, una novedad que genera un impacto directo en el esquema de fuerzas locales.

Miranda Peet se presenta al electorado de forma independiente, aclarando explícitamente que su plataforma se posiciona por fuera de las estructuras partidarias tradicionales y precisando que no forma parte de La Libertad Avanza. Su propuesta de campaña busca trasladar tres décadas de experiencia como Director Ejecutivo (CEO) corporativo hacia la administración pública, bajo la premisa de cuidar el bolsillo de los contribuyentes, comerciantes y sectores productivos de la localidad bajo el lema conceptual «Proyecto Colón al Mundo».

Los pilares del plan de gestión

La plataforma presentada por el candidato independiente se estructura en base a compromisos concretos orientados a la optimización de recursos y servicios esenciales:

Salud pública inmediata: Propone gestiones urgentes para dotar al Hospital San Benjamín de un tomógrafo, la creación de una sala de neonatología y la puesta en marcha de una guardia pediátrica de 24 horas para disminuir las derivaciones de pacientes hacia otros centros de la provincia.

Alivio fiscal y desburocratización: Plantea una revisión integral del incremento de las tasas municipales, apuntando a una estructura tributaria simplificada que incentive la radicación de inversiones.

Auditoría ciudadana y transparencia: Creará un mecanismo institucional permanente para que un comité integrado por vecinos audite el destino de los fondos públicos municipales.

Innovación e Inteligencia Artificial: Implementación de herramientas digitales para agilizar la realización de trámites ciudadanos y transparentar los procesos internos del municipio.

Seguridad y agenda regional: Mayor articulación operativa entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones vecinales, sumado a un esquema de trabajo interjurisdiccional con localidades vecinas para resolver problemas comunes de infraestructura y logística.

Formación para jóvenes y salida exportadora

Uno de los puntos destacados de la propuesta es el enfoque en el capital humano joven de la ciudad de Colón. El proyecto contempla programas de formación práctica y mentorías enfocadas en el desarrollo tecnológico aplicado a la Inteligencia Artificial (IA) con perfil exportador.

La meta planteada por el espacio es conectar los emprendimientos locales con redes globales de comercialización para permitir que los jóvenes colonenses puedan competir en mercados internacionales de servicios y tecnología desde su propia ciudad.

Trayectoria del candidato

Jorge Miranda Peet cuenta con un recorrido de más de 30 años facilitando el ingreso de firmas de mercados emergentes a la economía global, habiendo liderado operaciones comerciales en Estados Unidos, la Unión Europea, Ucrania, Puerto Rico y Uruguay.

A lo largo de su carrera, participó como expositor y asistente invitado en foros de alta relevancia continental, tales como el Foro del Corredor Biooceánico Capricornio en Jujuy, el Foro Empresarial del Mercosur en Mato Grosso do Sul (Brasil) y el Foro de América Latina y el Caribe organizado por el Banco de Desarrollo (CAF) en Panamá, ostentando además la distinción de Embajador de Comercio Internacional de Annobón. En el plano social, ha articulado iniciativas de asistencia humanitaria y defensa de los derechos humanos junto a figuras de relieve internacional como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

“Colón tiene la ubicación estratégica y el capital humano para insertarse de mejor manera en la economía regional. Vamos a empezar por la salud, abrir el municipio a la auditoría ciudadana, bajar la carga fiscal y darles a los jóvenes las herramientas necesarias para crear valor exportable desde acá”, concluyó Miranda Peet al definir los objetivos prioritarios de su plataforma electoral.

Redacción de 7Paginas