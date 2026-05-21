Quini 6: un apostador de Concordia ganó más de 857 millones de pesos

El sorteo número 3375 del tradicional juego de azar se realizó este miércoles 20 de mayo y repartió importantes premios millonarios en distintas provincias del país.

En la modalidad “La Segunda”, los números favorecidos fueron 33 – 13 – 22 – 07 – 09 – 45. Hubo dos ganadores que compartirán el pozo total de $857.840.041,80 cada uno. Uno de los afortunados realizó su apuesta en Agencia 000981-000, ubicada sobre calle Diamante al 1718 de Concordia, mientras que el otro ganador es de la ciudad de Rafaela, en Santa Fe.

La noticia generó gran expectativa en la capital del citrus, donde ahora todos intentan descubrir quién es el nuevo millonario concordiense.

Otro premio multimillonario en Córdoba

Por otra parte, en el sorteo Tradicional salieron los números 18 – 08 – 32 – 22 – 10 – 07. Allí hubo un único ganador oriundo de Río Cuarto, quien se llevó un impresionante premio de $2.449.126.789,20.

En tanto, en la modalidad Revancha los números sorteados fueron 26 – 36 – 16 – 45 – 25 – 42, pero el pozo quedó vacante. Por ese motivo, para el próximo sorteo habrá acumulados más de 6.098 millones de pesos.

También hubo ganadores entrerrianos en el Siempre Sale

En el Siempre Sale salieron los números 13 – 23 – 37 – 26 – 42 – 04. Hubo 31 ganadores con cinco aciertos y cada uno cobrará $10.576.476,10. Entre ellos, se confirmó que dos apostadores son de la provincia de Entre Ríos.

Además, en el Pozo Extra se registraron 1.304 ganadores, quienes percibirán $118.865,03 cada uno.

Desde Lotería de Santa Fe informaron que en el próximo sorteo del Quini 6 habrá en juego un total estimado de 9.000 millones de pesos.

Redaccion de 7Paginas