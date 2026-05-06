Rafael Cavagna sobre la polémica en Hernández: “El municipio recibió más recursos y el desafío es cómo se administran”

Ante la creciente preocupación y las versiones que circulan sobre posibles complicaciones para que el municipio de Hernández afronte sus obligaciones salariales y el pago del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), el senador provincial Rafael Cavagna (Nogoyá) aportó datos técnicos para «llevar tranquilidad» a los vecinos y transparencia al debate público.

«Es importante hablar con datos concretos», inició Cavagna, quien detalló que, según la información oficial de coparticipación, el municipio de Hernández recibió en abril de 2026 más de 165 millones de pesos netos. Según el legislador, esto representa un incremento nominal del 52% respecto al mismo mes del año pasado y, lo más importante, una mejora real del 14,8% por encima de la inflación.

Recursos en crecimiento

El senador fue más allá en su análisis financiero y precisó que, en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, la administración de Hernández ya percibió más de 600 millones de pesos en transferencias por coparticipación. «Se trata de recursos muy significativos para una comunidad de las características de Hernández», remarcó.

Cavagna reconoció que el contexto económico nacional es complejo y que la inflación afecta a todos los niveles del Estado, pero fue tajante respecto a la disponibilidad de fondos: «Los datos muestran que los recursos están y que han tenido una evolución importante en los últimos meses».

Gestión y transparencia

Para el legislador, la discusión política no debe enfocarse en una supuesta asfixia financiera, sino en la eficiencia del gasto local. «El eje de la discusión no debería centrarse en una supuesta falta de fondos, sino en cómo se administran esos recursos y cuáles son las prioridades de gestión», sostuvo.

En este sentido, Cavagna se refirió a la posibilidad de que el municipio deba vender activos para cumplir con sus compromisos: «Nadie quiere que un municipio tenga que desprenderse de su patrimonio para cumplir con sus obligaciones. Por eso, lo que se necesita es transparencia, planificación y responsabilidad en el uso de los recursos públicos».

Finalmente, el senador de Nogoyá insistió en que los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino de los fondos que ingresan mensualmente a las arcas municipales. «Los vecinos de Hernández merecen contar con información clara que lleve tranquilidad en un momento tan sensible como este», concluyó.

Redaccion de 7Paginas