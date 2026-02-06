Ráfaga abre la tercera noche de un carnaval donde la disputa por los puntos empieza a ser el centro de atención

Luego de dos noches exitosas, con una importante concurrencia de vecinos y turistas y mejoras visibles en la organización y los servicios, el Carnaval más pasional del país renueva su propuesta con una nueva jornada que promete brillo, ritmo y emoción. A esta altura del certamen, la competencia comienza a ganar protagonismo, ya que las comparsas se encuentran muy parejas en la disputa por los puntos, lo que anticipa un final totalmente abierto.

Durante la tercera noche, el desfile se desarrollará con la apertura de la comparsa Ráfaga, seguida por Emperatriz y Bella Samba, mientras que el cierre estará a cargo de Imperio. La boletería estará habilitada desde las 20 horas, la apertura del predio será a las 20.30 y el inicio del desfile está previsto para las 22 horas.

Desde el Ente Permanente del Carnaval destacaron a 7Paginas, el crecimiento sostenido del evento y las mejoras implementadas en materia organizativa, accesos y atención al público, lo que permitió optimizar la experiencia general de los asistentes durante las primeras jornadas. Señalaron además que este proceso se evalúa y ajusta de manera permanente noche tras noche.

En este contexto, y de cara a la tercera noche, desde la organización se realizó una advertencia importante al público. A partir del sistema de venta de mesas mediante código QR, se detectó un número significativo de reventas realizadas a través de canales no oficiales. Por tal motivo, se solicita enfáticamente a vecinos y visitantes que adquieran mesas y entradas únicamente por los medios oficiales habilitados, a fin de evitar estafas, inconvenientes en el ingreso y garantizar una experiencia segura y ordenada.

Asimismo, se recordó que se encuentra habilitado un nuevo punto para el pago de cupones del Carnaval de Concordia, ubicado en las oficinas del Ente Permanente del Carnaval, en San Lorenzo Oeste 101. El pago puede realizarse los días jueves y viernes de 9 a 12 y de 18 a 21 horas, y los sábados de 9 a 12 horas, mediante tarjetas y transferencias, no aceptándose dinero en efectivo.

El Carnaval de Concordia continúa posicionándose como una de las principales expresiones culturales, sociales y turísticas de la ciudad, generando movimiento económico, empleo y una fuerte proyección a nivel regional y nacional durante la temporada de verano.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades se encuentra disponible en el sitio oficial www.concordia.gob.ar/carnaval y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.