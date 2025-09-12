Rally Bike Calamuchita: más de 1300 ciclistas y destacada actuación de los concordienses

Un inicio frío y un marco espectacular

Cabe mencionar que los ciclistas de los 91 km tenían prevista la largada a las 8:00 de la mañana, aunque el arranque se demoró debido al intenso frío que se registraba en la zona serrana. En tanto, los participantes de los 46 km partieron a las 9:30 en punto, ya con un clima más benévolo y el sol presente, lo que generó un marco ideal para la competencia.

La entrega de premios se realizó a las 15:00, coronando a los grandes protagonistas de la jornada: Chiquita Cantelmi (3:25:33) y Maximiliano Aiello de Tandil (2:47:45), ganadores de la clasificación general en la distancia mayor.

Concordia dijo presente

La delegación de Concordia tuvo una participación sobresaliente, logrando ubicarse en puestos de relevancia dentro de sus categorías y también en la clasificación general.

En los 91 km, se destacaron en sus respectivas categorías:

Luis Malarini – 3° puesto (3:46:07)

Valentino Fontana Garín – 9° puesto (4:05:21)

Héctor Jorge Amengual – 8° puesto (4:28:06)

Víctor César Arriaga – 10° puesto (4:40:35)

Otros ciclistas concordienses también completaron la exigente distancia con muy buenos tiempos: Joaquín Phoyu (3:53:39), Ángel Méndez (4:02:12), Juan Suárez (3:35:16), Diego Ricagno (3:56:23), Alberto Pieri (4:02:27), entre muchos más.

En la rama femenina, sobresalieron Pamela Rodríguez (5:43:52) y Nidia Liliana Cecco (6:28:59), quienes completaron con esfuerzo y garra la dura prueba de montaña.

Gran actuación en los 46 km

En la distancia intermedia también hubo resultados destacados para los representantes de la región

María Natalia Cardozo (Concordia) se quedó con el 2° puesto en la general femenina y 1° en su categoría, con un tiempo de 2:09:42.

Benjamín Fontana Garín (Concordia) logró el 8° puesto con 2:00:13.

Walter Manfio (Calabacilla) también fue 8° en su categoría (2:00:18).

Otros corredores concordienses que completaron los 46 km fueron Luciano Riggio (2:39:53), Ernesto Claudio Mulet (2:39:53), Sergio Burgos (3:31:21) y Gustavo Raffo (3:31:20).

Además, el semillero también dijo presente: el pequeño Dalton Manfio, de Calabacilla, participó en la categoría 10 años el día sábado y alcanzó un meritorio 4° puesto.

Un clásico del ciclismo nacional

Con un recorrido exigente por senderos, caminos rurales y paisajes de montaña, el Rally Bike Calamuchita reafirmó su prestigio como una de las pruebas más importantes del calendario nacional de MTB.

Para Concordia, la competencia dejó un saldo más que positivo: un gran número de ciclistas presentes, podios en diferentes categorías y la confirmación de que el semillero deportivo local sigue creciendo y dejando huella en cada competencia.

Redaccion de 7Paginas