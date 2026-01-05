Rápida intervención de guardavidas evitó una tragedia en playa Los Sauces

El hecho ocurrió en el sector conocido como Los Sauces 1, cuando el joven, identificado como Matías Cabral, intentó llegar hasta el boyado pese a no saber nadar correctamente. En ese momento, la playa se encontraba con bandera amarilla, indicando precaución, debido a la crecida del río y a las fuertes corrientes que presentaba el cauce.

Al advertir la peligrosidad de la situación, el adolescente se asustó y comenzó a pedir auxilio. Desde su puesto de vigilancia, ubicado en el mangrullo de guardavidas, Gonzalo Torres divisó la escena y de inmediato se arrojó al agua para asistirlo.

Tras un rápido accionar, el guardavidas logró asegurar al joven y trasladarlo hasta la orilla, donde fue puesto a resguardo. Afortunadamente, el adolescente no presentaba lesiones ni complicaciones de salud, por lo que se retiró del lugar en buen estado, acompañado por sus amigos.

Desde el cuerpo de guardavidas se reiteró la importancia de respetar las indicaciones de seguridad y el significado de las banderas, especialmente en momentos en que el río presenta condiciones adversas, destacando que la prevención es clave para evitar situaciones de riesgo.

Por Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas