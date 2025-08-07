7PAGINAS

Jueves 7 de agosto de 2025
Rápido accionar policial permitió encontrar a un niño con autismo que se había extraviado en Concordia

Gracias a un rápido y efectivo despliegue, la Policía de Concordia logró encontrar sano y salvo a un niño con síndrome de autismo que se había extraviado este miércoles, tras la denuncia realizada por un familiar directo.
Según informaron fuentes oficiales a 7Paginas, una ciudadana se presentó ante las autoridades para exponer la desaparición de su sobrino, un menor con condición de autismo que se había alejado de su domicilio. Con los datos aportados —especialmente su edad y la vestimenta que llevaba al momento de extraviarse— se activó de inmediato un operativo de búsqueda.

La rápida movilización del personal policial permitió localizar al menor en la zona de calles Gregoria Pérez y La Paz, donde se encontraba solo. Tras ser identificado, fue asistido y restituido rápidamente a su familia.

Desde la Policía destacaron la importancia de la celeridad en estos casos y remarcaron el valor de la colaboración ciudadana para aportar datos precisos que faciliten el hallazgo.