Rastelli alertó sobre la gravedad de la salud mental: “contamos con 154 psiquiatras, de los cuales solo 40 trabajan en el sistema público”

En declaraciones al programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, el legislador calificó como “alarmantes” los datos expuestos durante el encuentro y sostuvo que la situación “nos tiene a todos en alerta”, por lo que remarcó la necesidad de abordarla de manera colectiva. “No es un problema individual, es una problemática social compleja que requiere del compromiso de todos los sectores”, afirmó.

Durante la reunión, que se extendió por más de tres horas, se analizaron cifras actualizadas sobre suicidios e intentos en la provincia, discriminadas por edad, género y departamento. En ese marco, Rastelli destacó que entre junio de 2023 y febrero de 2026 se registraron 841 casos, de los cuales el 75% corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años.

Además, señaló que el 63% de los casos involucra a mujeres, lo que —según explicó— obliga a repensar las estrategias de abordaje. “Estos datos permiten orientar el trabajo de los profesionales y entender dónde están los principales focos de atención”, indicó.

El legislador también hizo referencia a la distribución territorial de los casos, mencionando que los departamentos más afectados son Colón, Federal, Victoria y Gualeguay, mientras que Federación se ubica entre los primeros diez, aunque igualmente con cifras preocupantes.

En cuanto a los recursos, Rastelli precisó que la inversión en salud mental representa el 8,40% del presupuesto total de salud en Entre Ríos, lo que equivale a unos 59 mil millones de pesos. No obstante, advirtió que el abordaje no puede recaer únicamente en el sistema sanitario. “Se necesita una intervención integral que incluya a áreas como educación, desarrollo social, justicia y trabajo”, subrayó.

Otro de los puntos críticos señalados fue la falta de profesionales. Actualmente, la provincia cuenta con 154 psiquiatras, de los cuales solo 40 trabajan en el sistema público. “Es un número insuficiente para cubrir la demanda en los 17 departamentos”, remarcó.

Rastelli también valoró el trabajo que se viene realizando en el Hospital San José de Federación, donde un equipo interdisciplinario sostiene la atención diaria de pacientes. “Están haciendo un gran esfuerzo para contener una situación que es cada vez más compleja”, expresó.

Finalmente, el diputado convocó a la comunidad a participar de una jornada abierta sobre salud mental que se realizará el próximo 12 de mayo a las 10 en el Club Social de Federación, con la presencia del equipo provincial. “Tenemos que involucrarnos todos. Hablar de esto, informarnos y actuar a tiempo puede marcar la diferencia”, concluyó.