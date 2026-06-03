Reactivación turística en lago de Salto Grande: se acerca la fecha límite para la licitación pública del Hotel Ayuí

El proceso para la esperada refundación de uno de los complejos hoteleros más emblemáticos de la región entra en su etapa de definiciones. La Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande emitió un recordatorio oficial informando que el próximo lunes 22 de junio de 2026, a las 11:00 horas, vencerá de forma definitiva el plazo para la presentación de los sobres con las ofertas técnicas y económicas de los inversores interesados.

Se trata de la Licitación Pública del Contrato SG Nº 801, cuyo objeto es el otorgamiento de la “Concesión para la Refacción, Remodelación, Restauración, Parquización y Posterior Administración, Explotación Comercial y Funcionamiento del Hotel Ayuí”. La iniciativa representa una apuesta fuerte para recuperar la infraestructura del histórico establecimiento y reinsertarlo en el circuito turístico de alta gama de la costa del río Uruguay.

Plazos legales para consultas técnicas

De acuerdo con el pliego de bases y condiciones compartido con 7Paginas, el cronograma legal estipula que la fecha límite para que los potenciales oferentes realicen consultas de corte técnico o aclaraciones por escrito sobre la documentación licitatoria será el martes 9 de junio.

Esta fecha responde estrictamente al cumplimiento de los diez (10) días hábiles previos exigidos antes del acto formal de apertura de los sobres de la licitación.

Visita obligatoria a las instalaciones

Desde el organismo binacional recalcaron que, para poder participar del concurso público, las firmas o empresas interesadas deben cumplimentar de manera excluyente una inspección ocular en el predio.

REQUISITO OBLIGATORIO: Quienes aún no hayan realizado la visita de inspección obligatoria a las instalaciones del Hotel Ayuí deberán coordinar un turno previo con el Sr. Gabriel Cabanillas. Para ello, se dispuso el canal de comunicación formal a través del correo electrónico: cabanillasg@saltogrande.org.

Un motor para el desarrollo productivo regional

La reactivación del Hotel Ayuí se enmarca dentro de un plan estratégico que busca revertir el deterioro del inmueble mediante la inyección de capitales privados, transformando el lugar en un polo de atracción que dinamice la generación de empleo y potencie el perfil receptivo de Concordia y la región de Salto Grande.

Al respecto, desde la Delegación Argentina agradecieron el marcado interés manifestado por los distintos grupos empresarios que ya han retirado los pliegos y reafirmaron su compromiso con el sostenimiento de reglas claras, la transparencia administrativa y el normal desarrollo de cada una de las fases de este concurso público.