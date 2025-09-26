Reactivan la obra para culminar la nueva planta potabilizadora de agua en Concordia

Acompañado por el intendente de Concordia, Francisco Azcué, y su equipo de gestión, Frigerio destacó la trascendencia de la infraestructura y manifestó su satisfacción por el reinicio de los trabajos. Remarcó que la obra, cuya construcción comenzó en 2017 y culminará en los próximos 12 meses, permitirá que los vecinos «tengan la tranquilidad de que van a contar con agua de buena calidad, con presión y en cantidad necesaria para cubrir sus necesidades». Señaló además, que la nueva planta, incorpora un tratamiento de barros para evitar que los elementos utilizados para potabilizar el agua regresen al río, siendo la única de este tipo en Entre Ríos.

«Fueron gestiones que hicimos ni bien el intendente me transmitió la preocupación, porque la obra venía parada desde hace rato. Nos pusimos manos a la obra, el gobierno nacional nos respondió y hoy ya se reinicia», subrayó, tras lo cual recordó que los trabajos están contemplados en un convenio específico firmado con Nación el 27 de mayo del año pasado.

Por su parte, el intendente Francisco Azcué resaltó el impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía: «Esto le cambia la vida a la gente. Tenemos muchos barrios con problemas de agua, que en verano directamente no tienen agua», manifestó el intendente. Hizo hincapié en que la reactivación es un logro del trabajo coordinado y las gestiones del gobernador ante Nación, indicando que «esto pone de manifiesto lo importante que es trabajar en equipo, gestionar en conjunto, y también la importancia que el gobernador le da a la ciudad de Concordia».

Acompañaron la actividad la vicegobernadora Alicia Aluani, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. También estuvieron presentes la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, y los legisladores provinciales Gloria Cozzi y Marcelo López.