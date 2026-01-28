Realizarán una jornada de limpieza comunitaria en un arroyo de Concordia

La actividad está prevista para el sábado 31 de enero, a partir de las 17 horas, con punto de concentración en la intersección de calle Rocamora y 6 de Caballería. La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Ambiente, la Secretaría de Servicios Públicos y el área de Educación Ambiental.

Por eso que invitan a vecinos y vecinas a sumarse a esta jornada solidaria y recomiendan asistir con botella de agua personal y gorra, ropa clara y cómoda, calzado seguro, bolsas para el acopio de residuos y guantes, a fin de realizar las tareas de manera segura.

La propuesta no solo apunta a la limpieza del arroyo, sino también a generar conciencia sobre la importancia de mantener limpios los cursos de agua y el rol fundamental de la comunidad en la protección del medio ambiente.

Desde el Municipio destacaron a 7Paginas, la importancia de este tipo de acciones colectivas y convocaron a la ciudadanía a participar y acompañar esta iniciativa en favor de una Concordia más limpia y sustentable.