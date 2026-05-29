Realizaron allanamientos a un empresario de Concordia por la causa de enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador Bordet

Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías, se realizaron en dos sucursales de la pinturería “Colorshop” de Concordia, una ubicada sobre avenida San Lorenzo Este 21 y otra sobre Urquiza y Salta.

Además, otro de los operativos tuvo lugar en el local “Super Color”, ubicado sobre la avenida Independencia al 350, mientras que el restante allanamiento se concretó en una vivienda del barrio privado Altos de Zorraquín, en la zona norte de Concordia.

Según pudo saber Concordia Policiales, esta última propiedad pertenece al empresario Salvador Carubia, señalado en la investigación como uno de los presuntos testaferros del exgobernador Gustavo Bordet.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, en la vivienda del empresario la policía secuestró el celular de Carubia, dos notebooks y un pendrive, elementos que serán sometidos a pericias en el marco de la investigación judicial.

En tanto, en los demás procedimientos los investigadores buscaban documentación y distintos elementos que podrían tener relación con la causa que lleva adelante el fiscal Arias.

Vale recordar que a comienzos del mes de mayo ya se habían realizado allanamientos vinculados a esta misma investigación, incluyendo procedimientos en la vivienda del exgobernador Bordet, ubicada sobre calle Urquiza al 867, además de una propiedad lindera y otra vivienda situada en el barrio Villa Zorraquín.