Reapareció Kueider y habló desde Paraguay: “Soy víctima de una clara vendetta del kirchnerismo”

“Le han arruinado la vida a mucha gente. No sé quién se va a hacer cargo de todo el daño que han hecho. Acá sos culpable hasta que demuestres lo contrario”, expresó con visible indignación.

Críticas al peronismo y análisis electoral

Kueider analizó el resultado de las elecciones legislativas y apuntó directamente al justicialismo: “El peronismo aún se debe una autocrítica seria. Se alineó con el kirchnerismo y está errando por ese lado. Cuando pierden, buscan culpables y nunca se hacen cargo de nada”.

Sobre el apoyo al gobierno nacional, el exsenador interpretó que “la gente eligió no volver atrás”, y agregó: “Mucha gente la está pasando mal, pero igual apostó a seguir, esperando que en esta nueva etapa se empiecen a ver resultados”.

En ese contexto, insistió en que su voto a favor de la Ley Bases fue uno de los motivos de su persecución: “Se cansaron de decir que recibí coimas. Todo fue parte de un operativo político. El kirchnerismo estaba empecinado en hacer caer al gobierno y yo me opuse a eso”.

Las causas judiciales y la prisión domiciliaria

A poco de cumplirse un año de su detención, Kueider relató su versión sobre la investigación que lo involucra en la llamada Causa Securitas. “Me acusan de tener departamentos y de estar vinculado al cobro de coimas, pero todo fue parte de una operación político-judicial. Esto empezó cuando rompí con el bloque kirchnerista en el Senado, lo que impidió que Cristina Kirchner aprobara varios pliegos judiciales”, sostuvo.

Según explicó, “la causa fue impulsada por un medio afín al kirchnerismo y por un fiscal que actuó con total parcialidad. Es una causa trucha y armada, donde se manipularon pruebas y se instalaron mentiras mediáticamente para justificar una persecución”.

Kueider aseguró que el pedido de extradición desde Paraguay “responde a la misma maniobra”: “No me interesa la extradición porque está basada en una causa falsa. Lo que quieren es el circo y la foto. Arroyo Salgado pidió mi detención con Interpol solo para la exposición mediática. Si se cae la causa de San Isidro, se cae automáticamente la extradición”.

“Una persecución que alcanzó a toda mi familia”

El exsenador también denunció que las medidas judiciales afectaron a su entorno más cercano. “Bloquearon las cuentas de mis hijos, a mi hija le retuvieron el sueldo por nueve meses y al menor de 15 años le clausuraron la cuenta del Banco Nación. Hasta mi empresa quedó paralizada. Han arruinado la vida de mucha gente por una causa armada”, señaló.

Kueider aseguró vivir actualmente en Paraguay con un presupuesto “de entre 700 y 900 dólares mensuales”, mientras espera que la justicia avance: “No tengo nada que ocultar. Las pruebas demuestran mi inocencia, pero en Argentina primero te condenan en los medios y después te investigan”.

Finalmente, sentenció: “Esto fue una venganza del kirchnerismo por haberme enfrentado. Es una persecución política y judicial. Confío en que con el tiempo todo saldrá a la luz y se sabrá la verdad”.

