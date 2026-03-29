Rebelión en el PJ: concejales de toda la provincia desafían a la conducción y exigen internas

Lo que comenzó como un encuentro institucional de la Liga de Concejales Justicialistas en la ciudad de Paraná terminó convirtiéndose en una verdadera caja de resonancia del malestar que atraviesa a las bases del peronismo entrerriano. Bajo una superficie de unidad, los ediles de distintos departamentos hicieron oír una fuerte proclama: el PJ debe abandonar el esquema de decisiones «desde arriba» y abrirse a la competencia territorial.

Fuentes que participaron del encuentro confirmaron a 7Paginas (en sintonía con lo relevado por Informe Digital) que el clima fue de «rebelión». El pedido central es claro: internas abiertas y departamentales para definir candidaturas, incluso las legislativas, evitando que el partido siga «expulsando dirigentes» por falta de espacios de participación real.

La «doble vara» y el caso Kueider

Uno de los puntos de mayor tensión durante el debate fue el cuestionamiento a la selectividad de la conducción partidaria a la hora de aplicar sanciones. Los concejales pusieron sobre la mesa una «doble vara»: mientras hoy se impulsan procesos de expulsión contra ciertos dirigentes, recordaron que en el pasado no hubo la misma dureza.

En ese marco, surgió el nombre del exsenador Edgardo Kueider (actualmente detenido en Paraguay). Los ediles señalaron que, pese a haber tomado posiciones políticas contrarias a la línea partidaria en su momento, «nunca se le cuestionó su conducta», lo que fue interpretado como una señal de arbitrariedad política según quién sea el protagonista.

Críticas al «Bordetismo» y al armado legislativo

La conducción de los últimos años también estuvo bajo la lupa. Hubo reproches hacia la gestión del exgobernador Gustavo Bordet, puntualmente por la falta de consecuencias internas ante votaciones legislativas sensibles.

Se mencionaron ejemplos de diputados que respondían a su espacio y que acompañaron iniciativas polémicas, como la relacionada con el IOSPER, sin recibir reprimendas. Para los concejales, este antecedente refuerza la idea de que hoy el PJ aplica criterios distintos según la conveniencia del momento.

Horizonte 2027: El PJ frente a Frigerio

A pesar del duro diagnóstico interno, los concejales se mostraron optimistas respecto al futuro electoral, siempre y cuando el partido logre ordenarse «desde abajo». Sostuvieron que el peronismo mantiene una capilaridad territorial única para disputar la gobernación en 2027.

Asimismo, hubo espacio para la crítica hacia la gestión de Rogelio Frigerio. Los ediles remarcaron que el gobernador no puede desligarse del contexto nacional, señalando que su alianza electoral con Javier Milei lo ubica dentro del mismo esquema político, lo que limita su margen para atribuir los problemas locales exclusivamente a la Nación.

Los anfitriones

El encuentro en la capital provincial tuvo como anfitriones a Luisina Minni, Santiago Halle y «Tatau» Gómez, quienes oficiaron de receptores de un reclamo que promete escalar si la conducción provincial no ofrece respuestas concretas al pedido de democratización interna.

Con información de Diario del Sur