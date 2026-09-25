Rebelión interna en el PJ de Concordia: militantes y dirigentes crean una mesa abierta contra el «dedazo» de la cúpula

En un encuentro realizado este jueves por la noche en el salón del Sindicato de Trabajadores de Vialidad Provincial, referentes que no integran el núcleo duro conducido por figuras como Gustavo Bordet, Ángel Giano y Enrique Cresto expresaron su preocupación por la estrategia de la cúpula. Según pudo saber 7Paginas, los sectores movilizados temen que la dirigencia dilate los plazos orgánicos para evitar las elecciones internas y, en consecuencia, vuelva a digitar las listas a dedo.

Una mesa participativa y transversal

Frente a este escenario, los participantes lanzaron la Mesa Abierta de Debate y Participación del Peronismo de Concordia. El espacio no nace como una lista electoral ni como una nueva agrupación política, sino como un ámbito de confluencia democrática donde cada sector conservará su autonomía e identidad.

«Creemos que para volver a representar a una mayoría, el peronismo tiene que volver a encontrarse con la sociedad: escucharla, comprender sus cambios e incorporar nuevas voces, generaciones y formas de participación», señalaron a través de un documento consensuado tras la reunión.

El proyecto plantea no solo el fortalecimiento de las Unidades Básicas, sino también la apertura del diálogo con gremios, organizaciones sociales y religiosas, profesionales, comerciantes, emprendedores, clubes y referentes de barrio, bajo el concepto histórico de las Organizaciones Libres del Pueblo.

Reclamo de reglas claras e internas democráticas

Uno de los ejes centrales planteados durante el plenario de Vialidad fue el valor de las urnas partidarias como herramienta de validación legítima. Los dirigentes insistieron en que «la unidad que necesitamos no puede ser solamente un acuerdo entre dirigentes; tiene que surgir de la participación, el debate, la apertura y reglas claras».

«Entendemos las elecciones internas y los mecanismos democráticos no como una pelea entre sectores, sino como herramientas para que los compañeros y compañeras sean protagonistas de las decisiones», argumentaron los promotores de la movilización.

Con este primer paso formal, el peronismo de base en Concordia busca romper con el inmovilismo, exigiendo que la conducción abra los canales de participación y evite repetir esquemas de designación unilateral de cara a los próximos compromisos electorales.

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