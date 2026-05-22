Recambio en Salto Grande: Guillermo Marcone reemplazará a Carlos Chagas en la CTM

El ámbito político de la región amaneció este viernes sacudido por una fuerte versión que, con el correr de las horas, terminó por oficializarse. El dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) de Concordia, Guillermo Marcone, será el encargado de reemplazar a Carlos Chagas en la delegación argentina de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.

Sobre el mediodía, un cronista de 7Paginas logró tomar contacto directo con Marcone, quien ratificó la veracidad de la designación y expresó sus primeras sensaciones ante este nuevo desafío institucional:

“Es un honor para mí que el gobernador Rogelio Frigerio me haya tenido en cuenta para ocupar este cargo de tanta responsabilidad”, manifestó el referente desarrollista de Concordia y la región.

Una salida que se preveía tras el escenario Kuider

La remoción de Carlos Chagas de la estructura del organismo binacional no tomó por sorpresa a los pasillos de la política entrerriana. De hecho, su desplazamiento era un escenario que se aguardaba de un momento a otro desde que se produjo la detención en Paraguay del exsenador Edgardo Kueider, teniendo en cuenta que Chagas pertenecía orgánicamente al riñón político del legislador nacional.

En contraste con este desplazamiento, el posicionamiento de Marcone venía registrando un notable ascenso en el territorio. En los últimos días se lo pudo ver muy activo, encabezando diversas reuniones con su sector político de cara al armado estratégico para el 2027.

Asimismo, en el tablero provincial, el nombre de Marcone posee un fuerte respaldo político, al ser considerado un hombre de estrecha confianza y extrema cercanía a la figura del ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso. Con este movimiento, el oficialismo provincial busca reordenar la representación local en una caja de resonancia clave para la región como lo es Salto Grande.